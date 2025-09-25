Dostana 2: दोस्ताना 2 से कटा कार्तिक आर्यन का पत्ता , नेशनल अवॉर्ड जीत चुके इस एक्टर ने किया रिप्लेस

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड के फेमस फिल्मेकर कारण जौहर की आगमी फिल्म ‘दोस्तना 2’ लगातार खबरों में बनी हुई थी। इस फिल्म को लेकर 2 साल से लगतार चर्चाएन हो रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद चर्चा बंद हो गयी थी। अब वहीं विक्रांत मेसी ने एक इंटरव्यू  इस फिल्म का जिक्र किया है। कई साल से यही चर्चा थी कि दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन और लक्ष्य लालवानी नजर आएंगे। अब नया अपडेट है कि कार्तिक का पत्ता इस फिल्म से कट गया है। फिल्म से हटा दिया गया है। उन्हें विक्रांत मैसी ने रिप्लेस किया है।

दोस्ताना 2 का हिस्सा बनेंगे विक्रांत

फिल्म 12वीं फेल के लिए पहला नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले विक्रांत मैसी ने लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें धर्मा प्रोडक्शन में अपना पहला प्रोजेक्ट मिल गया है। मीडिया से बातचीत में विक्रांत ने कहा, ‘आप मुझे जल्द ही ऐसा करते हुए देखेंगे। मुझे लगता है कि ये न्यूज पहले ही बाहर आ चुकी है। मुझे नहीं पता मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं दोस्ताना 2 कर रहा हूं। ये मेरी पहली धर्मा फिल्म है, जो मैं कर रहा हूं।’

एक्ट्रेस को लेकर की ये बात

विक्रांत मैसी ने कहा, ‘दोस्ताना 2 में आप लोग मुझे डिजाइनर कपड़ों में देखेंगे। करण जौहर ये तय करेंगे कि मैं अच्छे कपड़े और फैंसी चश्मा पहनूं। यूरोप में कहीं शूटिंग कर रहा हूं।’ जब उनसे फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर सवाल किया गया तो विक्रांत ने कहा, ‘मुझे लगता है कि ये मैं नहीं बताऊंगा। वो करण सर बोलेंगे तो बेहतर होगा।’ इस दौरान एक्टर ने कंफर्म किया कि लक्ष्य लालवानी दोस्ताना 2 का हिस्सा हैं।

कार्तिक और करण के अनबन की आई थी खबर

गौरतलब है कि धर्मा प्रोडक्शन की ओर से साल 2021 में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए दोस्ताना 2 की री-कास्टिंग का जिक्र किया गया था। बीच में चर्चा हुई कि करण जौहर और कार्तिक आर्यन के बीच अनबन हो गई है। हालांकि इन अफवाहों पर तब फुल स्टॉप लगा जब करण और कार्तिक को 2023 में मेलबर्न में एक इवेंट के दौरान साथ में स्टेज शेयर करते हुए देखा गया था।

 

