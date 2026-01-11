VIDEO : राजा भैया की पत्नी के घर जानलेवा हमले की कोशिश! बेटी राघवी ने शेयर किया वीडियो

  1. हिन्दी समाचार
New Delhi: कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी के घर पर जानलेवा हमले की कोशिश की गयी। राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने एक सीसीटीवी वीडियो शेयर किया और उन्होंने दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित अपने घर पर जानलेवा हमले की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे, मां भानवी सिंह और बहन को जान का खतरा है।

राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने एक्स पोस्ट में घटना का सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है। जिसमें एक संदिग्ध नजर आ रहा है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “आधी रात के बाद, हथियार पकड़े एक व्यक्ति हमारे दिल्ली घर के बाहर आया। मेरी माँ, मेरी बहन और मुझे डराने और दहशत में डालने का उद्देश्य साफ दिखाई देता है। इस समय बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है बात सच्ची और धर्मसंगत जांच की है। किसने उसे भेजा? किसने यह करवाया? Intention तो साफ है, तो फिर कार्रवाई इतनी धीमी क्यों? प्रतिक्रिया इतनी सुस्त क्यों? हम तीन अकेली महिलाएँ इस घर में रहती हैं। हमने सफ़दरजंग पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है, लेकिन इतने गंभीर हमले के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही है। हम सिर्फ FIR और सक्रिय, ईमानदार जांच मांग रही हैं ताकि सच सामने आए और आगे कोई त्रासदी न हो।”

इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, “पिछले कई महीनों से, और सच कहूँ तो पिछले कई सालों से, मैं सोशल मीडिया पर लगातार लिखती आ रही हूँ कि मेरी माँ, मेरी बहन और मैं ख़तरे में हैं। हमने हमेशा कानून के रास्ते पर चलकर सुरक्षा और न्याय माँगा है। पुलिस से मदद भी माँगी, शिकायतें भी कीं…कभी मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, कभी बस आश्वासन। हाल ही में हमने सफ़दरजंग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी। लेकिन मेरी माँ की MP–MLA कोर्ट, राउस एवेन्यू में सुनवाई से एक रात पहले, हमारे घर ग्रीन पार्क के बाहर हमारी कार और मुख्य गेट को आग लगा दी गई। CCTV फ़ुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति को हमारे गेट के बाहर हथियार जैसा कुछ पकड़े, गेट पार करने की कोशिश करते हुए और अंत में हमारी स्विफ्ट कार व गेट को जलाते हुए देखा जा सकता है। हम इस घर में तीन अकेली महिलाएँ हैं। इस तरह के हमले नज़रअंदाज़ नहीं किए जा सकते। सालों का यह डर, यह दहशत…अब भी उम्मीद बस इतनी है कि न्याय मिलेगा और हमें जीने की मूलभूत सुरक्षा मिलेगी। मैं संबंधित अधिकारियों से तुरंत ध्यान देने की अपील करती हूँ। हमारी सुरक्षा कोई सौदा नहीं है, यह हमारा अधिकार है। CCTV footage is attached here.”

