Video : केरल के मंदिर उत्सव में RSS गीत गाने पर बवाल, CPM और BJP कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापायी

Controversy erupts over singing RSS song : केरल के कन्नूर में मंगलवार को मंदिर उत्सव के दौरान गणगीतम गाने को लेकर CPM और BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यह घटना कन्नडीपरम्बु श्री मुथप्पन मंदिर उत्सव के दौरान हुई। गणगीतम गाने को लेकर विवाद हुआ, जिसे आमतौर पर संघ परिवार के कार्यक्रमों में गानमेला के बीच गाया जाता है।
गणमेला टीम ने दर्शकों में से कुछ लोगों के कहने पर गणगीतम गाया। हालांकि, दो CPM कार्यकर्ता स्टेज पर आ गए और उन्होंने गायकों को गाना गाने से रोक दिया। इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ क्योंकि मंदिर की आयोजन समिति में BJP और RSS के सदस्य थे। आरोप लगाए गए कि BJP और RSS कार्यकर्ताओं ने गाना रोकने के लिए CPM कार्यकर्ताओं पर हमला करने की कोशिश की।
स्थानीय लोगों ने स्थिति को शांत करने के लिए दखल दिया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। DYFI ने इस घटना के विरोध में आज शाम एक विरोध सभा आयोजित करने की जानकारी दी है। दोनों पक्षों ने इस घटना में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है।
VIDEO | Clash reportedly erupted over singing the RSS song 'gana geetham' at a temple festival in Kerala’s Kannur. More details awaited.
कन्नूर में मंदिर उत्सव स्थलों पर गानेगेथम गाने से पहले भी बड़े राजनीतिक विवाद और विरोध प्रदर्शन हुए हैं। गायकों की टीम ने बताया कि उन्होंने दर्शकों के अनुरोध पर गाना गाया था।