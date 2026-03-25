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Video-गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के वार्ड में बेखौफ घूमता दिखा कुत्ता , यूजर्स औचक निरीक्षण कहकर उड़ा रहे हैं मजाक

गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज (Baba Raghav Das Medical College) के मेडिसिन विभाग के वार्ड में एक कुत्ता बेखौफ घूमता दिख रहा है। वार्ड मरीजों से भरा हुआ है, कई तीमारदार (अटेंडेंट) फर्श पर लेटे हुए हैं, और कुत्ता आसानी से वहां टहल रहा है। वायरल  वीडियो मेंदावा किया जारहा है कि कोई सुरक्षा कर्मी या स्टाफ उसे रोकता नहीं दिख रहा।

By संतोष सिंह 
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गोरखपुर। गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज (Baba Raghav Das Medical College) के मेडिसिन विभाग के वार्ड में एक कुत्ता बेखौफ घूमता दिख रहा है। वार्ड मरीजों से भरा हुआ है, कई तीमारदार (अटेंडेंट) फर्श पर लेटे हुए हैं, और कुत्ता आसानी से वहां टहल रहा है। वायरल  वीडियो मेंदावा किया जारहा है कि कोई सुरक्षा कर्मी या स्टाफ उसे रोकता नहीं दिख रहा। सूत्रों का कहना है कि ये कोई नई समस्या नहीं है। BRD मेडिकल कॉलेज में कुत्तों और सफाई की शिकायतें पुरानी हैं।  अस्पताल परिसर में आवारा जानवरों का आतंक लंबे समय से चर्चा में रहा है। अभी ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग अस्पताल प्रशासन, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद बेसिक हाइजीन और पेशेंट सेफ्टी पर लापरवाही दिख रही है।

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क्या कहते हैं लोग?

कई यूजर्स इसे “औचक निरीक्षण” कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ इसे सिस्टम फेलियर बता रहे हैं, जहां मरीज फर्श पर सो रहे हैं और जानवर वार्ड में घूम रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग हो रही है।

हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है । उम्मीद है कि स्थानीय प्रशासन या सरकार इस पर संज्ञान लेगी और कुत्तों को बाहर रखने, वार्डों की सफाई व सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगी। ऐसी घटनाएं सरकारी अस्पतालों में आम हो रही हैं। गोंडा मेडिकल कॉलेज में भी हाल में कुत्ते और चूहे देखे गए। मरीजों की सुरक्षा और हाइजीन सबसे अहम है। ये बुनियादी जरूरत है, न कि कोई “वायरल वीडियो” का मुद्दा है।हालांकि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है ? hindi.pardaphash.com इसी पुष्टि नहीं करता है।

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