Video: दुलारचंद यादव का पोता बोला- सारा दोष सीधे मुझ पर मढ़ने की चल रही है तैयारी

Dularchand Murder Case: मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना पुलिस ने देर रात जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और उनके करीबी को गिरफ्तार किया है। दुलारचंद यादव की गुरुवार को मोकामा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार करने के दौरान मौत हो गई थी। इस बीच दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने प्रशासन पर आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि मोकामा में हुई हिंसा का दोष उन पर मढ़ने की तैयारी चल रही है।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में दुलारचंद यादव के पोते ने कहा, “प्रशासन पूरी तरह से एकतरफ़ा कार्रवाई कर रहा है। फिर भी हम अपने सभी भाइयों से अपील करते हैं कि कोई भी ग़लत या जल्दबाज़ी में फ़ैसला न लें। हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम इसलिए दिया क्योंकि प्रशासन ने जो हो रहा था उसे नज़रअंदाज़ कर दिया। अनंत सिंह पूरे इलाक़े में खुलेआम घूम रहे थे – एक मामले में अभियुक्त होने के बावजूद, वो खुलेआम प्रचार कर रहे थे और प्रशासन ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही न दे रहा हो… अगर बिहार में अभी चुनाव नहीं होते, तो ये सब कुछ नहीं होता। ये घटनाएँ चुनाव की वजह से हो रही हैं। इसलिए चुनाव आयोग भी दोषी है और पटना एसएसपी भी। जब पटना एसएसपी को पहले से पता था कि इस इलाक़े में बाहुबली बड़ी संख्या में हैं, तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल क्यों नहीं लगाया गया?”

उन्होंने आगे कहा, “हम सभी मांग कर रहे हैं कि इसमें शामिल पांच लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। जब ​​तक उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाता, हम ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। हमने ब्रह्मभोज इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे दादा की हत्या हुई थी, उनकी मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी। जब तक मेरे दादा के हत्यारों को मौत की सज़ा नहीं मिल जाती, हम ब्रह्मभोज नहीं करेंगे।”