Video-फ्रांसीसी राष्ट्रपति को उनकी पत्नी ने जड़ा थप्पड़, वीडियो में मुंह छुपाते नजर आए इमैनुअल मैक्रों

नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों (French President Emmanuel Macron) की पत्नी उन्हें थप्पड़ मारते हुए दिख रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन द एलिसी पैलेस (French Presidential Palace The Elysee Palace) में हलचल मचा दी है। बता दें कि इमैनुअल मैक्रों (Emmanuel Macron) का यह वीडियो वियतनाम की राजधानी हनोई का है, जहां वह अपनी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों (Brigitte Macron) के साथ राजकीय यात्रा (State Visit) पर पहुंचे थे। इस घटना के बाद इमैनुअल मैक्रों (Emmanuel Macron) वीडियो में मुंह छुपाते हुए भी नजर आ रहे हैं।

Okay, but did you guys SEE @EmmanuelMacron's wife literally push his face like she was swatting a fly? Like she thought she was invisible or something 😂 nd Macron just laughed it off, shaking hands like, ‘No big deal, just got publicly slapped by my wife, move along. 😂😂 pic.twitter.com/6A3U51hTLX

