Video : Google Map ने सहारनपुर में फिर दिया धोखा, कार सीधे तालाब में जा गिरी, दरवाजा तोड़ बाहर निकले लोग

गूगल मैप (Google Map) के कारण आए दिन कार सवार हादसे के शिकार हो रहे हैं। गूगल मैप (Google Map) के मुताबिक़ गाड़ी चलाने की वजह से कार सवारों की जान जाते जाते बची। अब ऐसा ही एक हादसा सहारनपुर (Saharanpur)में सामने आया है। यहां पर छात्रों को गूगल मैप (Google Map) पर भरोसा करना काफी भारी पड़ गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Google Map: गूगल मैप (Google Map) के कारण आए दिन कार सवार हादसे के शिकार हो रहे हैं। गूगल मैप (Google Map) के मुताबिक़ गाड़ी चलाने की वजह से कार सवारों की जान जाते जाते बची। अब ऐसा ही एक हादसा सहारनपुर (Saharanpur)में सामने आया है। यहां पर छात्रों को गूगल मैप (Google Map) पर भरोसा करना काफी भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि ये छात्र चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी (Chaudhary Charan Singh University)के छात्र थे। इनमें यूनिवर्सिटी के छात्र नेता सूर्या भी शामिल थे। ये सभी अंबाला के महर्षि मार्कंडेय मंदिर (Maharishi Markandeya Temple)में दर्शन के लिए जा रहे थे। कार में चार लोग सवार थे और गूगल मैप (Google Map)  के सहारे ये सड़क से जा रहे थे। इस दौरान इनकी कार एक तालाब में जा गिरी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर शेयर किया गया है।

गूगल मैप ने दिया धोखा

गूगल मैप (Google Map)के कारण मंदिर दर्शन के लिए जा रहे है युवकों की कार सीधे तालाब में जा गिरी। गनीमत रही है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार के तालाब में गिरने के बाद चीख पुकार मच गई और आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौजूद हो गए। कार पर चढ़कर युवकों ने अपनी जान बचाई। इसके साथ आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर युवकों की जान बचाई।

पहले भी हो चुके है इस तरह के हादसे

बता दें की इससे पहले भी अलग लाग शहरों में इस तरह की एक्सीडेंट (Accident) की घटनाएं सामने आई है। गूगल मैप (Google Map)  के कारण कई लोगों के साथ एक्सीडेंट हो चुके है। इन हादसों को अगर टालना हो तो जरुरत से ज्यादा गूगल मैप (Google Map)  पर निर्भर न रहे और रास्ते में किसी से बात करके या फिर लोगों से पूछकर ही रास्ते का चुनाव करें,ऐसा करने से हादसे को टाला जा सकता है।

