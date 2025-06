VIDEO-इजरायली ऑपरेशन के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने जारी किया पहला वीडियो, बोलीं-'हमें किडनैप कर लिया गया है...'

नई दिल्ली। इजरायली सेना (Israeli Army) ने गाजा की ओर बढ़ रहे पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) सहित अन्य 11 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं (Human Rights Activists) के जहाज को बीच रास्ते में ही रोककर उसे कब्जे में ले लिया है। बता दें कि ग्रेटा सहित जहाज में सवार सभी लोगों को इजरायली सेना (Israeli Army) ने डिटेन कर लिया है और उन्हें इजरायल (Israeli) ले जाया गया है।

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

Greta Thunberg is a Swedish citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe!

Web: https://t.co/uCGmx8sn8j

X : @SweMFA

FB : @SweMFA

IG : swedishmfa#AllEyesOnMadeleen pic.twitter.com/76Myrg2Bnz

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025