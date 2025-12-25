  1. हिन्दी समाचार
  3. Video: मेरठ में पुलिसकर्मियों के दबंगों ने उतरवाए कपड़े, छीनी पिस्टल और जमकर पीटा; बैकअप फोर्स आने पर बची जान

Police attacked in Meerut: यूपी के मेरठ में पुलिस टीम पर हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर मवाना थाना क्षेत्र के सठला गांव में पुलिस एक व्यक्ति की तहरीर पर आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। लेकिन, दबंगों ने अपने साथियों के साथ पुलिसकर्मियों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट की गयी। इस दौरान सिपाहियों की वर्दी फाड़ दी गयी और पिस्टल छीनने की कोशिश भी की गयी। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही सीओ मवाना भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

जानकारी के अनुसार, पुलिसकर्मी भारतवीर नाम के व्यक्ति की तहरीर पर नितिन के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों ताल्हा, कादिर और गुलाब को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। पैसे के लेनदेन को लेकर शुरू हुए विवाद में ग्राम रामनगर निवासी भारतवीर के पुत्र नितिन पर आरोपियों ने लाठी, डंडे और सरिए से जानलेवा हमला किया था। आरोपियों ने नितिन को पीट-पीटकर उसका पैर तोड़ दिया था। इस मामले में तहरीर पर पुलिस टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने सठला गांव पहुंची थी। लेकिन, पुलिस ने जब दबिश देकर दबंगों को हिरासत में लिया तो उनके साथियों ने हमला कर दिया।

बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने उनके साथ अभद्रता की। सिपाही सुनील के साथ मारपीट की गयी और उनकी वर्दी फाड़ दी गई। यहां तक कि पुलिसकर्मियों से उनकी पिस्टल छीनने की भी कोशिश की गयी। वायरल वीडियो में आरोपियों को पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करते देखा जा सकता है। वहीं, बैकअप फोर्स के मौके पर पहुंचने के बाद ही स्थिति पर काबू पाया जा सका। इस मामले में पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपी गुलाब उर्फ यासिर के कब्जे से एक अवैध 32 बोर की पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल लाठी-डंडे और सरिया भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि गुलाब के खिलाफ दिल्ली में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनका विवरण जुटाया जा रहा है। पुलिस अब अन्य अज्ञात हमलावरों की पहचान कर रही है।

एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस के साथ अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने शुरुआत में मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया था, लेकिन पुलिस टीम पर हमले और सरकारी काम में बाधा डालने के बाद धारा 132 बीएनएस और आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है।

