Video : भारतीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के दावे से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, बोली-‘महिलाओं के लिए भारत सबसे अनसेफ देश…’

भारतीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर तन्वी दीक्षित (Travel Influencer Tanwi Dixit) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर हंगामा मचा दिया है। वीडियो में भारतीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर (Indian travel influencer) महिलाओं के लिए भारत को सबसे अनसेफ बताती हुई दिखाई दे रहीं है। तन्वी दीक्षित (Tanwi Dixit) ने बताया कि भारत महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर तन्वी दीक्षित (Travel Influencer Tanwi Dixit) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर हंगामा मचा दिया है। वीडियो में भारतीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर (Indian travel influencer) महिलाओं के लिए भारत को सबसे अनसेफ बताती हुई दिखाई दे रहीं है। तन्वी दीक्षित (Tanwi Dixit) ने बताया कि भारत महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ है। इन्फ्लुएंसर ने अलग-अलग देशों की अकेले यात्रा करते समय खुद को कितना सुरक्षित महसूस किया, उसके आधार पर देशों को रेटिंग दी है। इसमें उन्होंने भारत को सबसे असुरक्षित बताया है।

भारतीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर तन्वी दीक्षित (Travel Influencer Tanwi Dixit)  के मुताबिक भारत में अकेले यात्रा करते समय महिलाओं को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उनके बयान ने सोशल मीडिया पर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है।

तन्वी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @tanwidixit पर एक रील शेयर की है, जिसमें उन्होंने अलग-अलग देशों में सोलो ट्रिप के समय अपनी सुरक्षा के अनुभव को 10 में से रेटिंग दी है। उनकी लिस्ट में वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश सबसे ऊपर हैं, जबकि भारत और इंडोनेशिया उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित बताया है।

भारत को सिर्फ 2 रेटिंग

इन्फ्लुएंसर ने भारत को सिर्फ 2 रेटिंग दी, जिससे कई नेटिजन्स हैरान हैं। तन्वी ने अपने वीडियो में कहा, यह बताते हुए मेरा दिल टूट रहा है, पर जितने भी देशों में मैं गई हूं। उनमें मेरे खयाल से सोलो ट्रिप करने वाली महिलाओं के लिए भारत सबसे कम सुरक्षित जगह है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि यह स्थिति जल्द बदलेगी। तन्वी ने वीडियो के कैप्शन में भी इस बात पर जोर दिया कि अकेली महिला को सुरक्षा का खास ध्यान रखना पड़ता है।

इस वीडियो नेटिजन्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ ने तन्वी की बात से सहमति जताई और कहा एक भारतीय महिला होने के नाते वे भी अपने ही देश में अनसेफ महसूस करती हैं। वहीं, कई यूजर्स ने रेटिंग को बेतुका करार दिया। लोगों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत में आप कहां हैं। एक यूजर ने कहा, भारत में विदेशी भी सुरक्षित हैं। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भारत जीरो है।

