VIDEO : खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामिक उपदेशक खुला ऐलान, अगर पाक पर भारत करता है हमला तो हम देंगे भारतीय सेना का साथ

Islamic Preacher Supports Indian Army: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी जारी है। इसके बीच एक संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान (Pakistan) के नापाक हरकतों को लेकर भारत हमला कर सकता है। दोनों देशों के तानातानी के बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत (Khyber Pakhtunkhwa Province) से एक इस्लामिक उपदेशक का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उपदेशक ने खुले मंच पर कहा कि अगर भारत पाकिस्तान (Pakistan) पर हमला करता है, तो वह और उनका पख्तून समुदाय पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ भारतीय सेना (Indian Army) का साथ देंगे।

Video-Islamic Preacher in Khyber Pakhtunkhwa of Pakistan: “If India attacks Pakistan, we Pashtun will immediately stand with the Indian Army against Pakistan Army. They have committed so many atrocities against us Pashtun, and you think we will say Zindabad for Pakistan? Never”. pic.twitter.com/lAxymCQI6W

