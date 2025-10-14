VIDEO- ये स्पेशल सिगरेट पीती हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, शराब और स्मोकिंग छोड़ने की अपील को किया खारिज

  1. हिन्दी समाचार
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Italian PM Giorgia Meloni) अपनी खूबसूरती से दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। तकरीबन जो भी राष्ट्राध्यक्ष मिला उनकी खूबसूरती की तारीफ करने से नहीं रोक पाया। इसी जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) सिगरेट पीने की वजह से दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गई हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Italian PM Giorgia Meloni) अपनी खूबसूरती से दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। तकरीबन जो भी राष्ट्राध्यक्ष मिला उनकी खूबसूरती की तारीफ करने से नहीं रोक पाया। इसी जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) सिगरेट पीने की वजह से दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गई हैं। दरअसल, मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा डील के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन (Turkish President Erdoğan) ने मेलोनी को स्मोकिंग छोड़ने की सलाह दी, जिस पर मेलोनी का कहना था कि ऐसा करने पर वो लोगों की मदद नहीं कर पाएंगी। यूरोपीय आउटलेट पॉलिटिको (European outlet Politico) ने इसको लेकर एक रिपोर्ट की है।

रिपोर्ट के मुताबिक मंच पर जब एर्दोआन मेलोनी से मिले, तो उन्होंने पहले उनकी खूबसूरती की तारीफ की। एर्दोआन ने इसके बाद उन्हें कहा कि आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, जिसे मेलोनी ने सिरे से खारिज कर दिया। बातचीत के दौरान एर्दोआन ने इसे खत्म करने का प्रण भी लिया। कहा जा रहा है कि एर्दोआन धूम्रपान मुक्त विश्व (Smoke-Free World) बनाने के मकसद से आजकल नेताओं से शराब और सिगरेट छोड़ने की अपील कर रहे हैं।

जानें कौन सा स्पेशल सिगरेट पीती हैं मेलोनी?

2022 में चुनाव के दौरान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni)  ने अपने वेबसाइट पर एक आत्मकथा का प्रकाशन करवाया। उसमें उन्होंने अपने बारे में डिटेल में बताया। इसी रिपोर्ट में मेलोनी ने कहा कि वे कभी-कभी अल्ट्रा-स्लिम सिगरेट (Ultra-Slim Cigarettes) का सेवन करती हैं। मेलोनी ने संख्या और सिगरेट के ब्रांड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

प्रधानमंत्री बनने के बाद मेलोनी ने एक शराब मेले के दौरान बड़ा खुलासा किया। मेलोनी ने कहा कि मुझे अल्कोहल पसंद है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि इसे कम ही लिया जाए। उन्होंने शराब कैसे पिएं? इसे इस मेला में डिटेल में बताया था। मेलोनी के मुताबिक खाली पेट कभी शराब नहीं पीनी चाहिए।

इटली में कितने लोग पीते हैं सिगरेट?

इटली सरकार के मुताबिक 2023 में सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पूरे मुल्क में 1.05 करोड़ है। 15 प्रतिशत से ज्यादा उम्र के 20 प्रतिशत लोग धूम्रपान करते हैं। इटली में 22 प्रतिशत पुरुष और 16 प्रतिशत महिलाएं सिगरेट पीती हैं। इटली सरकार के मुताबिक करीब 5 फीसद लोग दिन में 20 से ज्यादा सिगरेट पीते हैं।

