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Video- इटली की पीएम के साथ सेल्फ़ी लेते ही युवक बोला वह उनको कभी वोट नहीं देगा, जॉर्जिया मेलोनी, बोलीं-यही तो लोकतंत्र है, यह बिल्कुल ठीक है, जवाब से जीता दिल

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Italian PM Giorgia Meloni) के साथ एक युवक ने सेल्फ़ी ली और तुरंत कहा कि वह उनकी पार्टी को कभी वोट नहीं देगा। उन्होंने शांति से जवाब देते हुए कहा कि “यही तो लोकतंत्र है , यह बिल्कुल ठीक है। टली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) का यह जवाब लोगों का दिल जीत रहा है, क्योंकि उन्होंने असहमत होने पर भी असहमति का सम्मान किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Italian PM Giorgia Meloni) के साथ एक युवक ने सेल्फ़ी ली और तुरंत कहा कि वह उनकी पार्टी को कभी वोट नहीं देगा। उन्होंने शांति से जवाब देते हुए कहा कि “यही तो लोकतंत्र है , यह बिल्कुल ठीक है। टली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) का यह जवाब लोगों का दिल जीत रहा है, क्योंकि उन्होंने असहमत होने पर भी असहमति का सम्मान किया। जब उस व्यक्ति ने कहा कि वह उनके समर्थित जनमत संग्रह के खिलाफ वोट करेगा, तो मेलोनी ने गुस्सा करने के बजाय सहनशीलता और परिपक्वता दिखाई।

पढ़ें :- VIDEO- ये स्पेशल सिगरेट पीती हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, शराब और स्मोकिंग छोड़ने की अपील को किया खारिज

‘इस स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप की कल्पना करें’, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी का वायरल सेल्फ़ी मोमेंट पर शांत जवाब क्यों लोगों का दिल जीत रहा है? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ सेल्फ़ी लेते हुए युवक का वीडियो इंटरनेट पर छा गया है। यह क्लिप सेल्फ़ी की वजह से नहीं, बल्कि उस आदमी और PM मेलोनी के बीच हुई बातचीत की वजह से वायरल हुई।

हालांकि, अब वायरल हो रहे इस वीडियो में बातचीत इटैलियन भाषा में है, लेकिन कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसका इंग्लिश अनुवाद शेयर किया है। वीडियो में, वह आदमी PM मेलोनी को सेल्फ़ी के लिए रोकता है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय मुस्कुराते हुए वह कहता है कि वह उनकी पार्टी, ‘Fratelli d’Italia’ (जिसका मतलब ‘Brothers of Italy’ या ‘इटली के भाई’ होता है) को कभी वोट नहीं देगा। जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, PM मेलोनी अपना आपा नहीं खोतीं, बल्कि शांति से जवाब देती हैं, “यही तो लोकतंत्र है। यह बिल्कुल ठीक है।” इस छोटी सी बातचीत के बाद, वह आदमी उन्हें नमस्ते करता है और चला जाता है।

इस वीडियो को अब दो मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ के साथ, इस वीडियो ने तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की एक लहर छेड़ दी। किसी आलोचक को संभालने का यह एक बेहतरीन तरीका है। शांत रहना और लोगों को यह याद दिलाना कि अलग-अलग राय ही लोकतंत्र को सफल बनाती है। यही सच्चा नेतृत्व है। ऐसे राजनेता को देखकर बहुत अच्छा लगता है जो बातों को निजी तौर पर नहीं लेते। एक यूज़र ने लिखा और ऐसे रवैये का सम्मान किया जाता है। चलिए चर्चा करते हैं, भले ही बहस करें, लेकिन एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, भले ही हमारे राजनीतिक विचार अलग-अलग हों। एक अन्य यूज़र ने टिप्पणी कि अब, इस स्थिति में ट्रंप की कल्पना करें,। एक तीसरे यूज़र ने प्रतिक्रिया दी कि वह 100% सही हैं और उन्होंने इसे बहुत ही शानदार तरीके से संभाला।

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