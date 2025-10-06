VIDEO-भाभी ज्योति के सपोर्ट में उतरे खेसारी लाल यादव, बोले-इंसान किस हद तक गिरेगा? दया आती है पवन सिंह पर…

लखनऊ। भोजपुरी स्टार पवन सिंह (Bhojpuri Star Pawan Singh) की पर्सनल लाइफ पर विवाद इस समय मीडिया में छाया हुआ है। रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Reality Show Rise and Fall) में जाने से पहले ज्योति सिंह (Jyoti Singh) संग उनका झगड़ा चल रहा था। ज्योति ने सुसाइड की धमकी दी थी। अब शो से निकलने के बाद फिर से ज्योति और पवन सिंह (Pawan Singh) के बीच मामला गरमाया हुआ है। एक बार फिर नाराज होकर ज्योति ने फिर से सुसाइड की बात कही है। दोनों के इस मुद्दे पर भोजपुरी स्टारखेसारी लाल यादव (Bhojpuri Star Khesari Lal Yadav) का रिएक्शन आया है।

हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के घर में भतीजा आए

उन्होंने ज्योति को सपोर्ट करते हुए पवन सिंह (Pawan Singh) को गलत बताया है। इंटरव्यू में खेसारी ने कहा कि भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है। उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं है। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो। उस महिला को भी माफ करो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के घर में भतीजा आए। मेरी बहन तो नहीं है। लेकिन बेटी है। उसके नजरिए से जब उस महिला को देखता हूं तो लगता है अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो… इंसान किस हद तक गिरेगा? दया आती है उन पर।

अगर उनका अपराध इतना बड़ा है तो एक बार आप खुद मीडिया में आकर बोलो

खेसारी ने कहा कि अगर उनका अपराध इतना बड़ा है तो एक बार आप खुद मीडिया में आकर बोलो। मैं बहुत प्यार करता हूं उस इंसान (पवन सिंह) से, लेकिन उनकी गलतियों पर मैं पर्दा नहीं डाल सकता। मैं उनका चमचा नहीं हूं। मैं चाटूकारिता नहीं करता। पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते जो मैं कहूं कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप बढ़िया नहीं कर रहे हो। ये सही नहीं है। ये गलत है तो है।

पवन सिंह के फैंस ने भी ज्योति को किया सपोर्ट, घर में ‘नो एंट्री’

ज्योति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पवन सिंह (Pawan Singh) के फैंस ने भी ज्योति को सपोर्ट किया है। उन्होंने पावर स्टार से ज्योति को माफ करने को कहा है। ज्योति के मुताबिक, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। वो वीडियो में फूट-फूटकर रोती दिखीं। उन्होंने कहा कि वो इसी घर में अपनी जान दे देंगी। उन्हें पागल कर दिया गया है। ज्योति ने कहा कि मैं इसी घर में जहर खाकर मरूंगी। अगर मुझे थाने में जाना पड़ा तो मैं यहां से मर कर निकलूंगी।

बता दें कि दो दिन पहले ज्योति ने पोस्ट डाला था कि वो पवन सिंह (Pawan Singh) से मिलने उनके लखनऊ स्थित घर जाएंगी। ज्योति को पूरा भरोसा था कि उनके पति उनसे एक बार तो मुलाकात करेंगे। ज्योति का कहना था कि वो फैंस के कहने पर पवन सिंह (Pawan Singh) से मिलने आई हैं। लेकिन जब वो पावर स्टार के घर पहुंचीं तो वहां उन्हें घर के अंदर एंट्री नहीं दी गई। उल्टा पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी। ये सारा नजारा ज्योति ने फोन में कैद किया। उन्होंने लाइव आकर पवन सिंह (Pawan Singh) के घर का नजारा दिखाया। ज्योति ने बताया कि पवन सिंह (Pawan Singh) ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है।