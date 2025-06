Video: महिला सांसद ने सदन में सबको दिखाई अपनी नग्न तस्वीर; मचा हड़कंप

Laura McClure deepfake photo: एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से आज भले ही कई काम बेहद आसान हो गए, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल बड़े स्तर पर गलत कामों के लिए किया जा रहा है, इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता है। न्यूजीलैंड की एक महिला सांसद भी एआई के गलत इस्तेमाल का शिकार हुई हैं। वहीं, जिस तरह से सांसद ने इस मुद्दे को सदन में उठाया, उससे हर कोई हैरान रह गया।

दरअसल, न्यूजीलैंड में एसीटी पार्टी की सासंद लॉरा मैक्ल्योर (Laura McClure) AI की मदद से बनी खुद की एक डीपफेक न्यूड फोटो लेकर सदन पहुंची थीं। वह सदन और सरकार को दिखाना चाहती थीं कि किसी की झूठी तस्वीर बनाना कितना आसान है और यह किस हद तक लोगों की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। मैक्ल्योर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एआई को लेकर कानून बनाने की मांग कर रही हैं।

A New Zealand MP held up a naked photo of herself in Parliament to highlight the dangers of deepfake technology. Laura McClure, from the Act Party, revealed the censored image and explained it took less than five minutes to create online. #news #newzealand #parliamen pic.twitter.com/KSkxM6H8cK

