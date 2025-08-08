जिला अस्पताल से महिला मरीज को बाइक पर निजी अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल,जांच शुरू

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नाक में नली लगी एक महिला मरीज को कथित दलाल बाइक पर बैठाकर किसी निजी अस्पताल ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल प्रशासन को हरकत में ला दिया है।

अस्पताल प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सीएमएस डॉ. एके द्विवेदी के अनुसार, वीडियो ट्रॉमा सेंटर के बाहर का बताया जा रहा है, और इस संबंध में वहां तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। मरीज का पूरा विवरण खंगाला जा रहा है, साथ ही रजिस्ट्रेशन रजिस्टर की भी जांच की जा रही है।

प्रशासन का कहना है कि वायरल वीडियो किस दिन का है, इसकी पुष्टि भी की जा रही है। मरीज के तीमारदारों से संपर्क किया जाएगा और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो इसमें संलिप्त सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, पर्दाफाश इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।