दिवाली के मौके पर लंदन की सड़कों पर कार से की गई आतिशबाजी, वीडियो वायरल

दिवाली के त्यौहार को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो इंग्लैंड के लंदन का है। यहां पर कुछ युवक चलती हुई कार से आतिशबाजी कर रहे है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर युवकों की अलोचना कर रहे है और इसे अन्य लोगों के लिए खतरा बता रहे है।

By Satish Singh 
Updated Date

दिवाली के जश्न के दौरान इंग्लैंड के लंदन में कुछ युवकों ने कारों की रैली निकाली और चलती हुई कार से जमकर आतिशबाजी की। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि दिवाली जैसे पवित्र त्योहार की भावना के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो में की गई हरकत की जमकी निंदा कर रहे है। यूजर्स ने इस ने कहा कि उत्सव मनाने का यह तरीका न केवल गैर कानूनी है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। वहीं लोगों ने लंदन पुलिस से मामले की जांच कर सभी पर कार्रवाई की मांग की है।

