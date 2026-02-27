  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. ENG vs NZ : आज पाकिस्तान की किस्मत होगी अंग्रेजों के हाथों में, न्यूजीलैंड की हार की दुआएं मांगेगा पड़ोसी मुल्क

ENG vs NZ : आज पाकिस्तान की किस्मत होगी अंग्रेजों के हाथों में, न्यूजीलैंड की हार की दुआएं मांगेगा पड़ोसी मुल्क

ENG vs NZ Super 8 Match : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए गुरुवार का दिन बेहद शानदार रहा। जहां साउथ अफ्रीका की जीत ने मेजबान को सेमी-फाइनल की रेस में वापसी करा दी। फिर शाम को भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन से जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो का मैच अपने नाम कर लिया। लेकिन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के फैंस की धड़कनें शुक्रवार को तेज रहने वाली हैं, क्योंकि उनकी किस्मत अब अंग्रेजों के हाथों में रहने वाली है।

By Abhimanyu 
Updated Date

ENG vs NZ Super 8 Match : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए गुरुवार का दिन बेहद शानदार रहा। जहां साउथ अफ्रीका की जीत ने मेजबान को सेमी-फाइनल की रेस में वापसी करा दी। फिर शाम को भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन से जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो का मैच अपने नाम कर लिया। लेकिन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के फैंस की धड़कनें शुक्रवार को तेज रहने वाली हैं, क्योंकि उनकी किस्मत अब अंग्रेजों के हाथों में रहने वाली है।

पढ़ें :- WI vs SA : भारत आज साउथ अफ्रीका की जीत की मांगेगा दुआएं, वेस्ट इंडीज जीती तो समझो खेल खत्म!

दरअसल, सुपर 8 के ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम के बीच कोलंबो में एक अहम मैच खेला जाना है। इस मैच में अगर कीवी टीम जीत दर्ज करती है तो पाकिस्तान को घर लौटना पड़ेगा। जबकि, इंग्लैंड की जीत उन्हें सेमी-फाइनल की रेस में बनाए रखेगी। आर. प्रेमदासा स्टेडियम में यह मैच उसी पिच पर खेला जाना है जिसका इस्तेमाल श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच के लिए किया गया था, इसलिए एक बार फिर स्पिन, सीम और असमान बाउंड्री डाइमेंशन की उम्मीद करें। कोलंबो में क्रिकेट के लिए यह एक और गर्म और सूखा दिन होने वाला है।

पाकिस्तान के लिए सेमी-फाइनल में पहुंचने का सिनेरिया

सिनेरियो 1 – अगर इंग्लैंड शुक्रवार को न्यूज़ीलैंड को हरा देता है, तो पाकिस्तान और कीवी टीम दोनों के तीन पॉइंट्स होंगे (बशर्ते पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे)। ऐसे में, बेहतर नेट रन रेट (NRR) वाली टीम आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि न्यूज़ीलैंड बड़े अंतर से हारे और फिर वे श्रीलंका को बड़े अंतर से हरा दें। तभी पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड के नेट रन रेट को पार कर पाएगा।

सिनेरियो 2- अगर न्यूज़ीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है, तो पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खेलने से पहले ही बाहर हो जाएगा क्योंकि वे जीतने पर भी कीवी टीम के पॉइंट्स की बराबरी नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगा – भले ही वे अपने आखिरी मैच में श्रीलंका के खिलाफ जीत जाएं।

पढ़ें :- IND vs ZIM Live : आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच होगा करो या मरो का मुकाबला, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ENG vs NZ : आज पाकिस्तान की किस्मत होगी अंग्रेजों के हाथों में, न्यूजीलैंड की हार की दुआएं मांगेगा पड़ोसी मुल्क

ENG vs NZ : आज पाकिस्तान की किस्मत होगी अंग्रेजों के हाथों...

BCCI चीफ मिथुन मन्हास और राजीव शुक्ला ने रिंकू सिंह के पिता के निधन पर जताया दुख

BCCI चीफ मिथुन मन्हास और राजीव शुक्ला ने रिंकू सिंह के पिता...

क्रिकेटर रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का कैंसर से जूझने के बाद निधन

क्रिकेटर रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का कैंसर से...

भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल की तरफ मजबूत से बढ़ाए कदम, अर्शदीप ने झटके तीन विकेट

भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल की तरफ मजबूत...

WI vs SA : भारत आज साउथ अफ्रीका की जीत की मांगेगा दुआएं, वेस्ट इंडीज जीती तो समझो खेल खत्म!

WI vs SA : भारत आज साउथ अफ्रीका की जीत की मांगेगा...

संजू सैमसन और अक्षर पटेल की वापसी! जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत प्लेइंग XI में दिखेंगे 2 बड़े बदलाव

संजू सैमसन और अक्षर पटेल की वापसी! जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत प्लेइंग...