दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर फैली अफवाह, खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर डाला हसने वाला इमोजी

नई दिल्ली। भारतीय और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बैटिंग आइकन विराट कोहली ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने IPL 2026 सीज़न के दौरान आरसीबी मैनेजमेंट से भारत और लंदन के बीच चार्टर्ड फ्लाइट्स की सुविधा मांगी थी। यह सीज़न 28 मार्च से बेंगलुरु में शुरू होगा, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इससे पहले, ऐसी खबरें आई थीं कि विराट ने आरसीबी से भारत और लंदन के बीच चार्टर्ड फ्लाइट्स की सुविधा मांगी थी। खबरों में यह भी कहा गया था कि अगर उनकी टीम के मैचों के बीच तीन दिन से ज़्यादा का गैप होता है, तो वह अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए UK वापस चले जाएंगे और मैच से पहले लौट आएंगे। हालांकि, विराट ने इन अफवाहों और खबरों पर विराम लगा दिया है। इंस्टाग्राम पर विराट ने अपनी स्टोरी में इन खबरों में से एक को शेयर किया और उसके साथ हंसने वाले इमोजी भी लगाए, जिससे यह साफ हो गया कि ये खबरें पूरी तरह से झूठी हैं।

बता दे कि विराट कोहली बल्ले से एक और ज़बरदस्त सीज़न खेलने पर नज़र गड़ाए हुए हैं, जिससे दर्शक खुश हों और आंकड़े रखने वाले व्यस्त रहें। फ़िलहाल विराट ने 267 मैचों में 8,661 रन बनाए है। इस दौरान उन्होने आठ शतक और 63 अर्धशतक भी लगाए हैं। विराट IPL के इतिहास में 9,000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बनने का भी लक्ष्य रखेंगे। विराट T20 क्रिकेट के इतिहास में किसी एक IPL टीम के लिए 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनने से बस एक शानदार सीज़न दूर हैं। 414 T20 मैचों में 13,543 रन बनाने वाले विराट, जिसमें नौ शतक और 105 अर्धशतक शामिल हैं। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों के क्लब में पांचवें सदस्य के तौर पर वेस्ट इंडीज़ के दिग्गजों क्रिस गेल (14,562 रन), कीरोन पोलार्ड (14,482 रन), इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स (14,449 रन), और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डेविड वॉर्नर (14,028 रन) के साथ शामिल होने का भी लक्ष्य रखेंगे। पिछले सीज़न में, विराट ने 15 पारियों में 54.75 की औसत और 144.71 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए थे, जिसमें उनके नाम आठ अर्धशतक थे। इस प्रदर्शन के साथ वह टीम के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी और कुल मिलाकर तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे।