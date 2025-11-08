परी रेस्टोरेंट अग्निकांड के बाद आतिशबाजी का वीडियो आया सामने, कारो से आतिशबाजी करने वाले एक्सपोर्टर के बेटों पर हुई एफआईआर

मुरादाबाद :- मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र स्थित लखनऊ हाइवे पर रेस्टोरेंट में हुए अग्निकांड मामले में पुलिस ने वीडियो के आधार पर बड़ी कार्यवाही की है. शहर के एक्सपोर्टर और उनके बेटे सहित कई लोगो के खिलाफ गम्भीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है. अग्निकांड में रेस्टोरेंट स्वामी की मां जलकर मर गयी थी. वही रेस्टोरेंट पूरी तरह जलकर राख हो गया था. चार मंजिल रेस्टोरेंट में नीचे रेस्टोरेंट का संचालन होता था ऊपर के बाकी हिस्सों में परिवार रहता था.

26 अक्टूबर की देर रात हुए इस अग्निकांड में परी नाम के रेस्टोरेन्ट में उस समय आग लग गई थी जब रेस्टोरेंट के सामने ही जाकिर हुसैन के बेटे ओवेस, सुमाइल अपने साथियों के साथ आधा दर्जन से ज्यादा कारों पर रख कर आतिशबाजी कर रहे थे. जिन्हें रेस्टोरेंट स्वामी प्रदीप श्रीवास्तव ने हटने के लिए भी कहा मगर आरोप है कि उसके साथ अभद्रता की है. जिसके बाद उसी आतिशबाजी से परी रेस्टोरेंट में रॉकेट से आग लग गई जो इतनी भीषण हो गई जिससे चार मंजिला रेस्टोरेंट पूरी तरह से जल कर खाक हो गया. इसी अग्निकांड में रेस्टोरेंट स्वामी की माता मंजू श्रीवास्तव की भी जलने से मौत हो गई थी. अब आतिशबाजी का वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है. मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी घर से फरार हो गए है.

इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा गाड़ियों से आतिशबाजी की जा रही थी. जिससे इतना बड़ा अग्निकांड हुआ और एक महिला की दुखद म्रत्यु भी हुई, साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद