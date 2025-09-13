  1. हिन्दी समाचार
  3. Sonbhadr News : बिना परमिट खनिज लदी ट्रकों पर यूपी पुलिस का पत्थर बरसाने का वीडियो वायरल, राबर्ट्सगंज कोतवाली के लोढ़ी टोल का है मामला

यूपी के सोनभद्र जिले में खनन माफियाओं की गाड़ी पर पत्थर मारकर रोकती यूपी पुलिस कैमरे में कैद हुई है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। चेक पोस्ट पर बैरिकेडिंग तोड़ भाग रही ट्रकों को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने पत्थर बरसाए ।

By संतोष सिंह 
सोनभद्र। यूपी के सोनभद्र जिले में खनन माफियाओं की गाड़ी पर पत्थर मारकर रोकती यूपी पुलिस कैमरे में कैद हुई है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। चेक पोस्ट पर बैरिकेडिंग तोड़ भाग रही ट्रकों को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने पत्थर बरसाए ।

बता दें कि सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज कोतवाली के लोढ़ी टोल पर बिना परमिट खनिज लदी ट्रकों को रोकने के लिए पुलिस को पत्थर बरसाने पड़े। खनन माफिया की इतनी हिम्मत हो गई है कि बावजूद धड़ल्ले से ट्रक निकाल रहे हैं।

खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह और पुलिस का खेल जारी है। खनन प्वाइंट पर बिना जांच के ट्रक निकाले जाते हैं,हाईवे पर उन्हीं ट्रकों को पुलिस पत्थर मारकर रोक रही है। पुलिस जिग-जैग बैरिकेडिंग से ट्रक रोक सकती थी। MO शैलेंद्र सिंह खनन प्वाइंट पर जांच नहीं होने देता।मिंटू राय सिंडिकेट के ट्रक बिना परमिट निकलते हैं।

