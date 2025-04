Video : कुदरत के कहर से कराहा पाकिस्तान, ओले, बाढ़ और आंधी ने उजाड़ा इस्लामाबाद, चक्रवात की चेतावनी

Cyclone Warning : पाकिस्तान (Pakistan) की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) और खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) में बुधवार को अचानक आई भयानक ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई। क्या आपने कभी सोचा कि 35 मिनट की आंधी और ओले किसी शहर को तहस-नहस कर सकते हैं? गाड़ियों के शीशे चकनाचूर, सोलर पैनल बर्बाद, पेड़ उखड़ गए और कई इलाकों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर प्रकृति का गुस्सा था, जो जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की चेतावनी दे रहा है। इस्लामाबाद (Islamabad) में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। 35 मिनट तक आसमान से टेनिस बॉल के आकार के ओले बरसते रहे। इसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया।

ओले गोली की तरह बरस रहे थे, यह जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम की उग्रता है : पूर्व जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सीनेटर और पूर्व जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान (Pakistan People Party Senator and former Climate Change Minister Sherry Rehman) ने इसे ‘भयानक’ करार दिया। उन्होंने X पर लिखा,कि ‘ओले गोली की तरह बरस रहे थे। यह जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की वजह से मौसम की उग्रता है। यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह इंसानी हरकतों का नतीजा है, जैसे गंदी ऊर्जा का इस्तेमाल और बढ़ता उत्सर्जन।

INSANE hailstorm In Islamabad in April. Coming down like pellets from the sky.

This is extreme weather volatility driven by #climatechange, where anomalies proliferate. Not a random natural event. And related entirely to human actions like emissions, which are growing because of… pic.twitter.com/PLj4PJIKbv

— SenatorSherryRehman (@sherryrehman) April 16, 2025