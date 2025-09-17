VIDEO-महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में घटिया निर्माण की खुली पोल, बारिश में स्टैंडिंग एरिया की टपकने लगी छत

  1. हिन्दी समाचार
महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Maharishi Valmiki International Airport) अयोध्या में निर्माण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार व घटिया निर्माण की एक बार फिर  बारिश ने पोल खोल दी है। एयरपोर्ट के डिपार्चर D1 और D2 के सामने की छत से पानी की बरसात का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लाखों रुपए खर्च करके बनी छत बरसात होते ही फव्वारा बन गई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Maharishi Valmiki International Airport) अयोध्या में निर्माण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार व घटिया निर्माण की एक बार फिर  बारिश ने पोल खोल दी है। एयरपोर्ट के डिपार्चर D1 और D2 के सामने की छत से पानी की बरसात का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लाखों रुपए खर्च करके बनी छत बरसात होते ही फव्वारा बन गई।

बता दें कि दुनिया भर से लोग इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रभु श्री राम का दर्शन करने आते हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को छत के नीचे ही भीगना पड़ रहा है। अयोध्या में जिस तरह से विकास के नाम पर काम किए गए कहीं न कहीं उनमें भारी लापरवाही भ्रष्टाचार दिख रहा है। कार्यदाई संस्थाओं ने अपनी जेबें भरने के चक्कर में निर्माण के नाम पर घटिया सामग्री का प्रयोग किया है। अयोध्या को सजाने और संवारने की तमाम योजनाओं और परियोजनाओं में लगातार कमियां मिल रही हैं।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया जाए। इसी अयोध्या में हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके महर्षि वाल्मीकि के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था, लेकिन अब अयोध्या में बने महज दो साल पुराने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की छत टपकने लगी है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बीते दिन हुई। मूसलाधार बारिश के बाद एयरपोर्ट के बाहर स्टैंडिंग एरिया में छत से पानी टपकता दिखा।

जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस एयरपोर्ट को अयोध्या के गौरव के रूप में देखा जा रहा था। उसी की छत से अब पानी टपक रहा है सवाल उठ रहे हैं। आखिर दो साल में ही छत की ये हालत कैसे हो गई? एयरपोर्ट की छत से पानी टपकने के मामले में सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं भी चल रही है लेकिन जब इस सवाल का जवाब अयोध्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया आप भी जानिए।

छत से टपकने लगा पानी

महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि बारिश का इंतजार हो रहा था, क्योंकि ऊपर से कम होना है ठीक है। बारिश अब खत्म होने वाली है जो भी तैयारी और टेंडर होते हैं। वह पाइप लाइन में है जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तो सब सही कर दिया जाएगा। यह बात अयोध्या अथॉरिटी के डायरेक्टर विनोद कुमार बता रहे हैं । एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर विनोद कुमार के बयान ने एक बार फिर सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे निर्माण में भ्रष्टाचार का नतीजा बता रहे हैं उनका कहना है कि रखरखाव की मियाद अभी पूरी भी नहीं हुई और छत से पानी टपकने लगा। आप सवाल उठता है कि क्या एयरपोर्ट बनने के बाद यह पहली बार इस हुई थी इसके पहले भी बारिश हुई थी तब भी एयरपोर्ट की छत से पानी टपक रहा था, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर का कहना है की बारिश का इंतजार हो रहा था अब इस पर निर्माण करने वाली एजेंसी और सरकार क्या कार्रवाई करती है यह होने के बाद पता चलेगा।

