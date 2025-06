VIDEO : कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरीबे को सिर में गोली मारी गई , 15 साल का हमलावर गिरफ्तार, हालत नाजुक

VIDEO : Presidential candidate in Colombia shot in the head, 15-year-old attacker arrested, condition critical