Viral Video: क्रिकेट के भगवान को छोटी बच्ची में दिखी जहीर खान की झलक; वीडियो शेयर कर दिग्गज गेंदबाज से पूछा ये सवाल

Sushila Meena Viral Video: आज सोशल मीडिया के दौर में किसी भी चीज के वायरल होने में जरा भी वक्त नहीं लगता और कई लोग लोग रातोंरात स्टार बन जाते हैं। इसी कड़ी में सुशीला मीणा नाम की बच्ची इन दिनों सोशल मीडिया पर छायी हुई है। जिसके हुनर ने क्रिकेट के भगवान कहे जानेवाले भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का ध्यान भी खींचा है।

दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने गेंदबाजी करती हुईं सुशीला मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर ने सुशीला के बॉलिंग एक्शन की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें पूर्व दिग्गज गेंदबाज जहीर खान की झलक दिखती है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने लिखा, “सजह, सरल और देखने में बहुत ही प्यारा! सुशीला मीना के बॉलिंग एक्शन में आपकी झलक दिखती है, जहीर खान (@ImZaheer)। क्या आपको भी यह दिखाई देता है?”

Smooth, effortless, and lovely to watch! Sushila Meena’s bowling action has shades of you, @ImZaheer.

Do you see it too? pic.twitter.com/yzfhntwXux

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 20, 2024