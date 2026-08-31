लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad) का आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे पद पर रहने वाले को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। निषाद ने कहा कि आरक्षण का लाभ गरीब और वंचित को मिलना चाहिए।

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का आरक्षण पर बड़ा बयान – बोले अच्छे पद पर रहने वाले को आरक्षण छोड़ देना चाहिए – गरीब और वंचित को मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ pic.twitter.com/4qUqiKM3z2 — amarshah (@amargkp_shah) August 31, 2026