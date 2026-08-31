  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. VIDEO-संजय निषाद का आरक्षण पर बड़ा बयान, बोले-अच्छे पद पर रहने वाले को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ता​कि गरीब और वंचित को मिल सके इसका लाभ

VIDEO-संजय निषाद का आरक्षण पर बड़ा बयान, बोले-अच्छे पद पर रहने वाले को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ता​कि गरीब और वंचित को मिल सके इसका लाभ

यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad) का आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे पद पर रहने वाले को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। निषाद ने कहा कि आरक्षण का लाभ गरीब और वंचित को मिलना चाहिए।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad) का आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे पद पर रहने वाले को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। निषाद ने कहा कि आरक्षण का लाभ गरीब और वंचित को मिलना चाहिए।

पढ़ें :- Viral Video : छात्र के साथ रैगिंग, मेरा एकादशी का व्रत है, मम्मी ने रखवाया है…फिर भी नहीं रुकी दरिंदों की दबंगई

पढ़ें :- Video-कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, पांच की मौत और 15 झुलसे, 7 घर गिरे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नेपाल के बाढ़ प्रभावितों के लिए प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज ने नेपाल के प्रधानमंत्री राहत कोष में की मदद

नेपाल के बाढ़ प्रभावितों के लिए प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज ने नेपाल...

मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी! देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का 'हाई अलर्ट', जानिए अपने राज्य का हाल

मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी! देश के 18 राज्यों में भारी बारिश...

VIDEO-संजय निषाद का आरक्षण पर बड़ा बयान, बोले-अच्छे पद पर रहने वाले को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ता​कि गरीब और वंचित को मिल सके इसका लाभ

VIDEO-संजय निषाद का आरक्षण पर बड़ा बयान, बोले-अच्छे पद पर रहने वाले...

Video-कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, पांच की मौत और 15 झुलसे, 7 घर गिरे

Video-कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, पांच की मौत और 15 झुलसे,...

IAS से मोहभंग या कोई बड़ी वजह, आखिर एक के बाद एक अफसर क्यों छोड़ रहे नौकरी

IAS से मोहभंग या कोई बड़ी वजह, आखिर एक के बाद एक...

Shri Krishna Janmashtami 2026 : सीएम ने लिखी पाती, योगी, बोले-श्रीकृष्ण के सत्य, धर्म, कर्म और लोकमंगल के संदेश को जीवन में उतारें

Shri Krishna Janmashtami 2026 : सीएम ने लिखी पाती, योगी, बोले-श्रीकृष्ण के...