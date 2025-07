VIDEO VIRAL : तमिलनाडु में डीजल ले जा रही मालगाड़ी में लगी भीषण आग, 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द और 5 ट्रेनों का मार्ग बदला

नई दिल्ली। तमिलनाडु (Tamil Nadu) में तिरुवल्लूर (Tiruvallur) के निकट डीजल ले जा रही मालगाड़ी (Goods Train Carrying Diesel) में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। रेलवे ने बताया कि आग पहले मालगाड़ी (Goods Train) के एक डिब्बे में लगी और फिर तेजी से दूसरे डिब्बों में फैल गई। आग की तेज लपटें काफी ऊपर तक उठती नजर आईं, जिसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

रेलवे अधिकारी (Railway Officials) ने कहा कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल पर भेज दिया गया। रेल सेवाओं के लिए ओवरहेड विद्युत आपूर्ति रोक दी गई। दक्षिणी रेलवे ने एक बयान में कहा, ‘एहतियाती उपाय के तौर पर लोकल ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 5 अन्य ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। 8 ट्रेनों को उनके गंतव्य स्थान से पहले ही रोक दिया गया है।’

