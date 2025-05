Video Viral : पाकिस्तानी DG ISPR अहमद शरीफ, बोले- ‘हम इस्लामी फौज, हमारा काम जिहाद’

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति पूर्ण युद्ध का रूप लेती उससे पहले ही सीजफायर की घोषणा हो गई। 4 दिन तक चले सैन्य टकराव के बाद अमेरिका की पहल पर ये फैसला लिया गया। हालांकि, इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के DG ISPR अहमद शरीफ (Pakistani DG ISPR Ahmed Sharif ) ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना एक इस्लामी सेना है जिनका काम जिहाद करना है। ये उन्हें प्रेरित करता है।

बता दें कि अहमद शरीफ (Ahmed Sharif) ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सवाल किया कि हमारी सेना इस्लामिक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जो भारतीय मीडिया समझ भी नहीं पा रही है। जर्नलिस्ट में कुछ लाइनें भी बोली, जो उर्दू में थी। ये वीडियो पाकिस्तान अन्टोल्ड ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया है।

‘Pakistani Army is an Islamic army, & Jihad (war against non-Muslims) is our motto & drives us.’

– DG ISPR, Pakistan

Ever heard of any Indian Armed Forces official speaking to Muslims like that? But, as per liberals, extremists exist on both sides.pic.twitter.com/6Czve2qWhB

— Pakistan Untold (@pakistan_untold) May 12, 2025