VIDEO : भारत बना चैंपियन तो 75 साल के सुनील गावस्कर खुशी में उछल-उछल करने बच्चों की तरह करने लगे डांस

Sunil Gavaskar Dance after India Win Champions Trophy : चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) में भारत की जीत के बाद पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) खुशी के मारे झूम उठे। और इस डांस का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल, भारत की जीत के बाद सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) खुशी से दुबई ग्राउंड पर बच्चों की तरह नाचने लगे। सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, फैंस इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बोल रहे हैं कि पूरे देश की अभी यही फीलिंग हैं।

𝘿𝙞𝙡 𝙩𝙤𝙝 𝙗𝙖𝙘𝙝𝙘𝙝𝙖 𝙝𝙖𝙞 𝙟𝙞 😍

Just a glimpse of Sunil Gavaskar's passion and love for Indian cricket! ❤#ChampionsTrophyOnJioStar #INDvNZ #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/0ZJMHjVTIZ

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 9, 2025