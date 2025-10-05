Video- जब लंकापति रावण ने शिवपाल यादव की गर्दन पर रख दी तलवार, पूरा दृश्य कैमरे में कैद ,सोशल मीडिया पर तेजी से है वायरल

जसवंतनगर। यूपी के जसवंतनगर में आयोजित पारंपरिक रामलीला के दौरान एक अनोखा और हास्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव और जसवंतनगर के विधायक शिवपाल सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में रामलीला का अवलोकन करने पहुंचे थे। रामलीला के मंचन के बीच ‘रावण’ के किरदार ने मजाकिया अंदाज में शिवपाल यादव की गर्दन पर तलवार रख दी।

बता दें कि यह घटना शुक्रवार रात (3-4 अक्टूबर 2025) को हुई, जब रामलीला का क्लाइमेक्स यानी रावण वध का दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। रावण के पुतले के धमाके से पहले यह शरारती हरकत हुई, जिससे शिवपाल यादव हंसते हुए तलवार हटाने का इशारा करते नजर आए। आसपास बैठे दर्शक और आयोजक भी इस पर ठहाका लगाते दिखे। पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है ।

रामलीला कलाकार (रावण का किरदार) ने स्टेज पर पहुंचे शिवपाल यादव के पास आकर नाटकीय ढंग से तलवार गर्दन पर रखी। यह एक प्रैंक जैसा था, जो दर्शकों को हंसाने के लिए किया गया। शिवपाल यादव मुस्कुराते हुए तलवार को हटाने का संकेत देते हैं, जो वीडियो में साफ दिख रहा है।