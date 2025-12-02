Ghosi Bypoll : घोसी उपचुनाव में शिवपाल सिंह ने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, जानें पार्टी ने किस पर जताया भरोसा

मऊ। समाजवादी पार्टी ( Samajwadi Party) के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित जसवंतनगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव (Jaswantnagar MLA Shivpal Singh Yadav) ने मऊ स्थित घोसी विधानसभा सीट (Ghosi Assembly seat) पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। मंगलवार, 2 दिसंबर को सुधाकर सिंह के कर्म में मऊ पहुंचे शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) ने कहा कि स्व. सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ही उम्मीदवार होंगे। शिवपाल ने कहा कि उनके (सुधाकर) के स्थान पर सुजीत काम करेंगे। हम लोगों को पूरा सहयोग और आशीर्वाद सुजीत को है। हम लोग यहां आकर इनकी मदद करेंगे।

इससे पहले समाजवादी पार्टी ( Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) सपा विधायक रहे स्वर्गीय सुधाकर सिंह के पैतृक आवास पहुंचे। उन्होंने दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) ने स्व. सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत सिंह की सराहना करते हुए कहा कि वह अच्छा बेटा है, हम उसके साथ खड़े हैं। अपने पिता की कमी वही पूरी करेगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सुधाकर सिंह (Sudhakar Singh) की आकस्मिक मृत्यु से पार्टी को बड़ा झटका लगा है।

घोसी विधानसभा के विधायक स्व. सुधाकर सिंह जी के निधन उपरांत शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति दें। pic.twitter.com/ijjE1w3oND — Shivpal Singh Yadav (@shivpalsinghyad) December 2, 2025

सोशल मीडिया साइट एक्स पर शिवपाल ने सुधाकर के परिजनों से मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि घोसी विधानसभा के विधायक स्व. सुधाकर सिंह जी के निधन उपरांत शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति दें। शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) द्वारा सुजीत के नाम के ऐलान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी (BJP) इस सीट से किसको प्रत्याशी बनाएगी? इससे पहले हुए उपचुनाव में बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान मैदान में थे हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक बीजेपी की ओर से कोई संकेत नहीं हैं। सियासी हलकों में दावा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (Suheldev Bharatiya Samaj Party) भी इस सीट के लिए जोर आजमाइश कर सकती है।