Vijay Mishra jeevan parichay : पूर्वांचल के माफ़िया डॉन भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का पढ़ें अब तक राजनीतिक सफर

Vijay Mishra jeevan parichay : यूपी (UP) के भदोही जिले (Bhadohi District) में निर्वाचन क्षेत्र - 393, ज्ञानपुर सीट (Constituency - 393, Gyanpur seat) पर पूर्वांचल के माफ़िया डॉन व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा (Purvanchal's mafia don and Bahubali MLA Vijay Mishra) ने उत्तर प्रदेश की 17 वीं विधानसभा चुनाव (17th assembly election of Uttar Pradesh) में लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर अपनी ताकत का लोहा मनावाया था।