कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर में दो गुटों में हिंसक झड़प

महाराष्ट्र में कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प  जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ नगर इलाके में शाम के समय दो गुटो के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।

कोल्हापुर। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प  जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ नगर इलाके में शाम के समय दो गुटो के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नमाज़ के बाद किसी बात को लेकर दोनों गुटों में कहासुनी बढ़ गई इतना ही नहीं पत्थरबाजी होने से कई लोग घायल होगये। पुलिस सूचना पाते ही तुरंत बल तैनात कर मामला काबू में किया।

कोल्हापुर के एसपी योगेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सीपीआर अस्पताल के पास गलतफहमी के चलते दो समाजों में विवाद हुआ था। उन्होंने कहा, “दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेता शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं।”
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश न फैलाएं। प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, मामले में जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

कोल्हापुर एसपी योगेश कुमार गुप्ता ने बताया, “सीपीआर अस्पताल के पास दो समाज में गैरसमज होने से तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। मौके पर अब शांति है।

