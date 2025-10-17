VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान; न लड़ेंगे विधानसभा चुनाव और न ही राज्यसभा जाने का इरादा

Mukesh Sahni will not contest the Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर खींचतान के बाद विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है। सहनी ने कहा है कि वह बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही राज्यसभा जाएंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनना है।

दरअसल, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने सीधे चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली ने गौड़ा बौराम से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इससे पहले सहनी सीट बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन, गुरुवार देर रात आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हे मना लिया था। जिसके बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गयी थी।

मुकेश सहनी ने शुक्रवार दोपहर मीडिया से कहा कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी पार्टी वीआईपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। आरजेडी से मिले राज्यसभा सीट के ऑफर पर उन्होंने कहा, “सरकार बनने पर मुझे डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है।” इससे पहले वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने गुरुवार देर रात कहा था कि मुकेश सहनी खुद दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में कम सीट मिलने की भरपाई करने का भी भरोसा दिलाते हुए 15 सीटों के साथ-साथ एक राज्यसभा और दो एमएलसी (विधान परिषद) सीट का ऑफर दिया है।