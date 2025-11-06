प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा- चुनाव के बाद राजद और कांग्रेस नोचेंगे एक दूसरे के बाल

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होने कहा 14 नवंबर को एनडीए (NDA) की जीत के बाद राजद और कांग्रेस एक दूसरे के बाल नोचेंगे। दोनों दलों के बीच कलह मची हुई है। जो जल्द ही उजागर हो जाएगी। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया (Araria) में एक रैली को संबोधित करते हुए कही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) गुरुवार को अररिया में एक जनसभा (public meeting) को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होने कहा कि महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और राजद के बीच राजनीतिक कलह जल्द ही उजागर हो जाएगीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनावों के बाद कलह इस हद तक बढ़ जाएगा कि दोनों दल एक-दूसरे के बाल नोच लेंगे। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के उप-मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी के हालिया बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में निषाद समुदाय पर अत्याचार की बात कही थी। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस ने आरजेडी के खिलाफ सहनी को मैदान में उतारा है, जो मीडिया में इंटरव्यू देकर लालू यादव के जंगलराज को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रहे झगड़े की हकीकत उजागर की थी। इस हकीकत के उजागर होने के बाद उनके बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा कि कांग्रेस ने अब आरजेडी के खिलाफ उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को अग्रिम मोर्चे पर उतारा है। वह मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और उनमें आरजेडी के जंगलराज की हकीकत उजागर कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जंगलराज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। यह तो बस शुरुआत है, चुनाव नतीजों का इंतजार कीजिए- ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग एक-दूसरे के बाल नोचने वाले हैं।