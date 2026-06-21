समोसे पर ब्रश से रंग लगाया जा रहा है! वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

Viral-video: सोशल मीडिया पर रविवार को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ब्रश की मदद से समोसों जैसी दिखने वाली चीजों पर रंग लगाता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों ने इसे खाद्य पदार्थों में मिलावट से जोड़ दिया और कई यूजर्स ने खाने की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई। हालांकि, वीडियो का पूरा सच अब तक सामने नहीं आया है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है।

करीब कुछ सेकंड के इस वीडियो में दिखाई देता है कि ट्रे में रखी समोसे जैसी वस्तुओं पर ब्रश से पीला रंग लगाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने दावा किया कि दुकानदार समोसों को आकर्षक दिखाने के लिए उन पर कृत्रिम रंग लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में यूजर्स का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रही चीजें असली समोसे नहीं, बल्कि सजावट या डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होने वाली नकली प्रतिकृतियां हो सकती हैं। यही वजह है कि वीडियो की सच्चाई को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।

अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया गया था। किसी भी सरकारी एजेंसी या स्थानीय प्रशासन ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में विशेषज्ञ भी लोगों से बिना तथ्य जाने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कई वीडियो अधूरी जानकारी के साथ साझा किए जाते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है।

फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक वर्ग इसे खाद्य सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बता रहा है, जबकि दूसरे का मानना है कि पूरी जानकारी सामने आए बिना वीडियो के आधार पर किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा। ऐसे में इस वायरल वीडियो की असलियत सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।