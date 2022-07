Viral Video : BJP विधायक दुकानदारों से बोले- अपने पास रखें फावड़े और पिस्टल ,सुरक्षा के लिए न करें पुलिस का इंतजार

मुजफ्फरनगर। बीजेपी विधायक का मंच पर एक बयान देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी का एक विवादित बयान जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक दुकानदारों को कह रहे हैं कि कैसे उन्हें हिंसा के समय अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और बिना पुलिस का इंतजार किए खुद लड़ना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दुकानदारों से कहा कि अपने पास पत्थर, फावले और पिस्टल भी रखें और हिंसा के समय पुलिस के आने तक अपनी दुकान जलने का इंतजार न करें।

Viral Video: BJP MLA Vikram Singh Saini from Khatauli in Muzaffarnagar district said to the shopkeepers – Keep shovels and pistols with you, don't wait for police for security#ViralVideo #VideoViral #BJP #Muzaffarnagar pic.twitter.com/KjFsjRwkXV

— santosh singh (@SantoshGaharwar) July 11, 2022