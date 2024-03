Viral Video: बूढ़े बीमार केयर टेकर को देखने पहुंचा हाथी, देख इमोशनल हुए लोग

सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बुढ़े बीमार केयर टेकर को हॉस्पिटल में देखने हाथी पहुंच गया। इस दौरान वह कैसे हॉस्पिटल के कमरे में जाने के लिए झुक कर अंदर जाता है और अपनी सूंड से केयरटेकर को प्यार करता है वहीं उसका केयरटेकर भी उसे लाड करता है। इस वायरल वीडियो को देख खुद को भावुक हो रहे है। अपने इस हरकत से हाथी ने लोगो का दिल जीत लिया है।

An elephant comes to visit it’s elderly human companion in village hospital … 💕pic.twitter.com/QMx14Jlx0c

— Figen (@TheFigen_) March 13, 2024