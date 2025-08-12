Viral Video : बिहार के बेतिया में GMCH में शव को सीढ़ियों से घसीटा, अस्पताल कर्मियों ने पार की लापरवाही और संवेदनहीनता की हदें

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

बेतिया: बिहार में बेतिया स्थित जीएमसीएच (GMCH) से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग एक डेड बॉडी को सीढ़ियों पर घसीटते हुए दिख रहे हैं। यह शव बेतिया नौतन रोड के पालम सिटी से बरामद किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीएमसीएच (GMCH)  भेजा था, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने शव को सीढ़ियों पर घसीट कर अमानवीय व्यवहार किया है।हालांकि, इस वायरल वीडियो की hindi.pardaphash.com पुष्टि नहीं करता है।

लापरवाही और संवेदनहीनता की हद

बेतिया-नौतन रोड के पास पालम सिटी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच (GMCH)  भेजा, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने मानवता को ताक पर रख दिया। उन्होंने शव को स्ट्रेचर के पास होने के बावजूद घसीटते हुए पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचाया। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोग अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि शव को सीढ़ी पर घसीटकर चढ़ाया जा रहा है। यह न केवल अमानवीय है, बल्कि अस्पताल की व्यवस्था की भी पोल खोलता है।

अस्पताल कर्मियों के इस व्यवहार से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि शव को घसीटकर पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया गया। इस घटना ने बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। लोग अब स्वास्थ्य विभाग से इस मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं जहां अस्पतालों की कुव्यवस्था की पोल खोल रही हैं, वहीं कर्मचारियों की गैरजवाबदेही को भी सामने लाती है। वहीं, इस तरह के कृत्य पर भी प्रशासन की चुप्पी इस मामले को और गंभीर बना रही है।

क्या है पूरा मामला ?

मृतक की पहचान 65 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी कैलाश प्रसाद के रूप में हुई है, जो शुक्रवार दोपहर से लापता थे। सोमवार को नौतन रोड स्थित श्रीराम नगर के पास एक गड्ढे से उनका शव बरामद किया गया। शव पूरी तरह सड़-गल चुका था, जिससे शुरुआत में पहचान मुश्किल हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

अधीक्षक ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

पोस्टमार्टम के बाद मास्क पहने दो लोग कैलाश प्रसाद (Kailash Prasad) के शव को पैरों से पकड़कर घसीटते हुए मॉर्चुरी तक ले जाते दिखाई दिए। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ये दोनों व्यक्ति अस्पताल के कर्मचारी थे या पुलिसकर्मी। अस्पताल की अधीक्षक डॉ. सुधा भारती (Hospital Superintendent Dr. Sudha Bharti) का कहना है कि शव घसीटने वालों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

