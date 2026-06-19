Video Viral- नई पीढ़ी आज़ादी और सामाजिक मर्यादा के बीच का अंतर समझना भूली, पार की अश्लीलता की सारी हदें

Video Viral: आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है, चाहे कोई भी पीढ़ी हो। सार्वजनिक जगहों को कुछ लोगों ने मज़ाक बना दिया है, थोड़ी बहुत लोक-लाज और संस्कारों का ख्याल तो रखना ही चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर ऐसी हरकतें शालीनता की सारी हदें पार कर देती हैं। नई पीढ़ी को अपनी आज़ादी और सामाजिक मर्यादा के बीच का अंतर समझना बेहद ज़रूरी है।
Video Viral: आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है, चाहे कोई भी पीढ़ी हो। सार्वजनिक जगहों को कुछ लोगों ने मज़ाक बना दिया है, थोड़ी बहुत लोक-लाज और संस्कारों का ख्याल तो रखना ही चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर ऐसी हरकतें शालीनता की सारी हदें पार कर देती हैं। नई पीढ़ी को अपनी आज़ादी और सामाजिक मर्यादा के बीच का अंतर समझना बेहद ज़रूरी है।
आज कल की पापा की परिया पार्क मे खुले आम एक्स्ट्रा क्लास ले रही है
ना मा बाप की इज्जत का ख्याल ना लोगो से शर्म
सिर्फ मिटानी है अपनी हवस।
ज्यादा तड़प है तो oyo जाओ
आजकल के gen z से तो जानवर अच्छे है वो भी थोड़ा साइड हो जाते है ऐसा करते समय
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ये तो जानवर से भी गये गुजर गये pic.twitter.com/VsLXV7sF9O
— Mohd. Arif (@MohdArif396) June 18, 2026
आज कल पापा की परियां पार्क मे खुले आम एक्स्ट्रा क्लास ले रही हैं। ना मां बाप की इज्जत का ख्याल ना लोगों से शर्म है। लिखा कि ज्यादा तड़प है तो oyo जाओ। आजकल के gen z से तो जानवर अच्छे है वो भी थोड़ा साइड हो जाते है ऐसा करते समय। ये तो जानवर से भी गये गुजर गये।
एक यूजर्स ने लिखा कि आजकल के युवा प्राइवेट रूम लेने की जरूरत नहीं महसूस करते, क्योंकि उनको कहीं पर भी मनोरंजन करने में शर्म नहीं आती है। एक यूजर्स ने लिखा कि इनमें शर्म लिहाज नहीं है। इनको अपनी हवस मिटानी है फिर वो कोई भी जगह हो चाहे कोई मंदिर हो चाहे कोई पार्क इनको अपनी मां बाप की नहीं पड़ी है खुले आम इनका कार्यक्रम चालू है। हालांकि वायरल वीडियो कब का और कहां का है इसकी पुष्टि hindi.pardaphash.com नहीं करता है।