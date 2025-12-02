Viral Video : रशियन लड़कियों को चाहिए इंडियन लड़का, पाकिस्तानी व्लॉगर ने पूछा था सवाल पाक, इंडिया और बांग्लादेश में चुनना पड़े तो किससे करोगी शादी?

Viral Video: रूस घूमने गए पाकिस्तानी व्लॉगर अली डोगर (Pakistani vlogger Ali Dogar) ने मॉस्को के रेड स्क्वायर (Moscow’s Red Square) पर तीन रशियन लड़कियों (Russian Girls) से एक सवाल पूछा, लेकिन सामने से जो जवाब मिला, वह न केवल व्लॉगर के लिए बल्कि इस वीडियो को देखने वालों के लिए भी चौंकाने वाला था। आइए जानते हैं कि आखिर वो सवाल क्या था?

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी व्लॉगर (Pakistani Vlogger) सड़क पर तीन रूसी लड़कियों (Russian Girls) से बातचीत कर रहा है। इस दौरान व्लॉगर ने उनसे एक सवाल पूछ लिया, अगर पाकिस्तान (Pakistan) , इंडिया (India) और बांग्लादेश (Bangladesh) में से किसी देश के लड़के से शादी करनी पड़े, तो आप किसे चुनेंगी?

A Pakistani blogger went to Russia and asked Russian girls which country's boy they would like to marry, and the Russian girls replied India.pic.twitter.com/WK7E7lOAal — Ayush🎃 (@AyushBandhe) December 1, 2025

तीनों ने एक सुर में कहा ‘इंडिया’

ये सवाल सुनते ही रूसी लड़कियों (Russian Girls) का जो रिएक्शन आया, उसने व्लॉगर को भौचक्का कर दिया। वीडियो में आप देखेंगे कि तीनों की लड़कियों ने बिना एक सेकंड गंवाए एक सुर में जवाब दिया- ‘इंडिया’।

रूसी लड़कियों (Russian Girls) का जवाब इतनी तेजी से आया कि व्लॉगर अपनी प्रतिक्रिया देना ही भूल गया। बाद में वह कैमरे की ओर देखकर मजाकिया लहजे में कहता है, मैं तो पाकिस्तान से हूं। कृपया पाकिस्तान और बांग्लादेश के भाई नाराज न हों।

यह हल्की-फुल्की बातचीत वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है और जमकर वायरल हो रहा है। तीनों लड़कियों का एक ही समय पर एक साथ इंडिया बोलना भी इस वीडियो को सबसे मजेदार बना रहा है। रूसी लड़कियों (Russian Girls) की मुस्कान बताती है कि उन्हें इंडियन कल्चर (Indian Culture) और भारतीयों की पर्सनैलिटी उन्हें कितना अट्रैक्ट करती है।