  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Viral Video : रशियन लड़कियों को चाहिए इंडियन लड़का, पाकिस्तानी व्लॉगर ने पूछा था सवाल पाक, इंडिया और बांग्लादेश में चुनना पड़े तो किससे करोगी शादी?

Viral Video : रशियन लड़कियों को चाहिए इंडियन लड़का, पाकिस्तानी व्लॉगर ने पूछा था सवाल पाक, इंडिया और बांग्लादेश में चुनना पड़े तो किससे करोगी शादी?

Viral Video: रूस घूमने गए पाकिस्तानी व्लॉगर अली डोगर (Pakistani vlogger Ali Dogar) ने मॉस्को के रेड स्क्वायर (Moscow's Red Square) पर तीन रशियन लड़कियों (Russian Girls) से एक सवाल पूछा, लेकिन सामने से जो जवाब मिला, वह न केवल व्लॉगर के लिए बल्कि इस वीडियो को देखने वालों के लिए भी चौंकाने वाला था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Viral Video: रूस घूमने गए पाकिस्तानी व्लॉगर अली डोगर (Pakistani vlogger Ali Dogar) ने मॉस्को के रेड स्क्वायर (Moscow’s Red Square) पर तीन रशियन लड़कियों (Russian Girls) से एक सवाल पूछा, लेकिन सामने से जो जवाब मिला, वह न केवल व्लॉगर के लिए बल्कि इस वीडियो को देखने वालों के लिए भी चौंकाने वाला था। आइए जानते हैं कि आखिर वो सवाल क्या था?

पढ़ें :- Portronics ने भारत में लिथियस सेल की लॉन्च, बिल्ट-इन USB-C चार्जिंग पोर्ट फीचर से है लैस

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी व्लॉगर (Pakistani Vlogger) सड़क पर तीन रूसी लड़कियों (Russian Girls) से बातचीत कर रहा है। इस दौरान व्लॉगर ने उनसे एक सवाल पूछ लिया, अगर पाकिस्तान (Pakistan) , इंडिया (India) और बांग्लादेश (Bangladesh) में से किसी देश के लड़के से शादी करनी पड़े, तो आप किसे चुनेंगी?

पढ़ें :- BCCI दूसरे वनडे वाले दिन करेगा इमरजेंसी मीटिंग, गंभीर-अगरकर की लग सकती है क्लास

तीनों ने एक सुर में कहा ‘इंडिया’

ये सवाल सुनते ही रूसी लड़कियों (Russian Girls) का जो रिएक्शन आया, उसने व्लॉगर को भौचक्का कर दिया। वीडियो में आप देखेंगे कि तीनों की लड़कियों ने बिना एक सेकंड गंवाए एक सुर में जवाब दिया- ‘इंडिया’।

रूसी लड़कियों (Russian Girls) का जवाब इतनी तेजी से आया कि व्लॉगर अपनी प्रतिक्रिया देना ही भूल गया। बाद में वह कैमरे की ओर देखकर मजाकिया लहजे में कहता है, मैं तो पाकिस्तान से हूं। कृपया पाकिस्तान और बांग्लादेश के भाई नाराज न हों।

यह हल्की-फुल्की बातचीत वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है और जमकर वायरल हो रहा है। तीनों लड़कियों का एक ही समय पर एक साथ इंडिया बोलना भी इस वीडियो को सबसे मजेदार बना रहा है। रूसी लड़कियों (Russian Girls) की मुस्कान बताती है कि उन्हें इंडियन कल्चर (Indian Culture) और भारतीयों की पर्सनैलिटी उन्हें कितना अट्रैक्ट करती है।

पढ़ें :- Viral Video : 17 साल के लड़के ने बनाई AI टीचर 'सोफी', रोबोट के लेक्चर को लोग कर रहे हैं पसंद
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral Video : रशियन लड़कियों को चाहिए इंडियन लड़का, पाकिस्तानी व्लॉगर ने पूछा था सवाल पाक, इंडिया और बांग्लादेश में चुनना पड़े तो किससे करोगी शादी?

Viral Video : रशियन लड़कियों को चाहिए इंडियन लड़का, पाकिस्तानी व्लॉगर ने...

मंगलुरु के युवा इंजीनियर ने बनाया अनोखा AI-powered device, पेट में गुड़गुड़ होने पर कर देता है खाना ऑर्डर

मंगलुरु के युवा इंजीनियर ने बनाया अनोखा AI-powered device, पेट में गुड़गुड़...

Viral Video : 17 साल के लड़के ने बनाई AI टीचर 'सोफी', रोबोट के लेक्चर को लोग कर रहे हैं पसंद

Viral Video : 17 साल के लड़के ने बनाई AI टीचर 'सोफी',...

VIDEO : फेयरवेल पार्टी में गुरुजी ने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया…गाने पर किया गजब का डांस, कब कौन हो जाए वायरल?

VIDEO : फेयरवेल पार्टी में गुरुजी ने तेरी बातों में ऐसा उलझा...

विदेशी महिला पर्यटक के सामने अचानक शख्स करने लगा गंदी हरकत, शर्मनाक Video Viral

विदेशी महिला पर्यटक के सामने अचानक शख्स करने लगा गंदी हरकत, शर्मनाक...

Viral Video : हाथों में लगी हथकड़ी, लेकिन दोस्त की शादी मिस नहीं होनी चाहिए, जमकर वायरल हो रहा कैदी का वीडियो

Viral Video : हाथों में लगी हथकड़ी, लेकिन दोस्त की शादी मिस...