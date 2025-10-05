दीपावली पर विराट कथा महोत्सव का होगा आयोजन

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::दीपावली के पावन अवसर पर गोरखपुर जनपद के कैम्पियरगंज क्षेत्र के ग्राम बनकटा, छितहीं खुर्द स्थित पुराने यज्ञ स्थल प्रांगण में 10 से 18 अक्तूबर तक विराट कथा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

इस अवसर पर कथा व्यास श्रीधाम अयोध्या के पं. सोमनाथ शास्त्री जी महाराज प्रवचन देंगे। प्रतिदिन कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। आयोजन में यज्ञकर्ता के रूप में हनुमान जी महाराज रहेंगे।

कार्यक्रम के संयोजक पं. अन्नपूर्णा जी (श्रीधाम अयोध्या) ने बताया कि दीपावली पर्व पर यह धार्मिक आयोजन ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों के सहयोग से सम्पन्न होगा। कथा का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर भी किया जाएगा ताकि श्रद्धालु घर बैठे दर्शन व श्रवण कर सकें।

ग्राम एवं क्षेत्र के समस्त सनातनी भक्तों ने इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है।

रिपोर्ट – राम किशुन