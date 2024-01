ICC Award 2023 : विराट कोहली ने चौथी बार जीता ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिताब, दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

ICC Award 2023 : टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को साल 2023 के लिए आईसीसी वनडे पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब (ICC Mens ODI Cricketer of the Year 2023 Award) से नवाजा गया। विराट कोहली (Virat Kohli) के सुपर प्रदर्शन की वजह से उन्हें यह सम्मान हासिल हुआ। कोहली के साथ इस खिताब की होड़ में भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल और मोहम्मद शमी भी थे, जबकि न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल भी इसके लिए नॉमिनेट किए गए थे। कोहली ने इन तीनों को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान अपने नाम करने में सफलता हासिल की।

