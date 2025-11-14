Vitamin Deficiency : सर्दियों के मौसम में इस विटामिन की कमी से ज्यादा लगती है ठंड , जानें दूर करने के उपाय

सर्दियों का मौसम जहां कुछ लोगों के लिए लुत्फ उठाने वाला होता है तो वहीं कुछ लोगों को इस मौमस में जरुरत से अधिक ठंड़ लगती है। अधिक ठंड़ लगने के कई कारण हो सकते सकते है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, जिनकी कमी होने पर अक्सर लोगों को ज्यादा ठंड लगती है। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से आपके शरीर की गर्मी पैदा करने या बनाए रखने की क्षमता में बाधा आ सकती है, जिससे आपको हर समय ठंड लग सकती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ विटामिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कमी से सर्दियों में ज्यादा ठंड लगती है।

विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और मस्तिष्क के कार्य दोनों के लिए आवश्यक है। पर्याप्त विटामिन बी12 के बिना, आपके शरीर को स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में कठिनाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप विटामिन बी12 की कमी से होने वाला एनीमिया होता है। इससे ऑक्सीजन का संचार कम हो जाता है और लगातार ठंड का एहसास होता है, खासकर हाथों और पैरों जैसे अंगों में।

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शरीर में विटामिन D, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E के अलावा आयरन (Iron) या थायरॉयड हार्मोन का भी स्तर कम हो तो ठंड लगने की समस्या बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है खानपान का ध्यान रखना।

विटामिन C के लिए सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू, मटर, और अंगूर खाएं, बेरीज़ (स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी), हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, ब्रोकोली, और शलगम के पत्ते) डाइट में शामिल करें. टमाटर भी विटामिन C से भरपूर होता है.