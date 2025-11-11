Health Tips: ज़रूरत से ज्यादा ठंडी लगना सेहत के लिए हानिकारक , कहीं आपके शरीर में भी तो नहीं Vitamin Deficiency

सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है । ऐसे में सब लोग रजाई कंबल से बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जरूरत से ज्यादा ठंड लगती है। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग इसे मौसम में बदलाव बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन्स की कमी के कारण जरूरत से ज्यादा ठंड लगती है। इसी कड़ी में यहां हम आज आपको बताएंगे कि किस विटामिन की कमी से सर्दियों में ज्यादा ठंड लगती है। इसके साथ ही जानेंगे की डाइट में क्या शामिल करें।

कौन से विटामिन की कमी से ज्यादा ठंड लगती है?

विटामिन D

विटामिन D की कमी से शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और इससे शरीर का तापमान बनाए रखने की क्षमता प्रभावित होती है।

विटामिन B12

विटामिन B12 की कमी से थकान, कमजोरी और शरीर में तापमान बनाए रखने की समस्या होती है। यह मुख्य रूप से उन लोगों में देखा जाता है जो शाकाहारी भोजन करते हैं, क्योंकि यह विटामिन मुख्य रूप से मांस, मछली और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है।

विटामिन C

विटामिन C की कमी से शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है।

विटामिन E

विटामिन E भी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसकी कमी से शरीर ठंड को सही तरीके से सहन नहीं कर पाता है।

इसके अलावा, यदि शरीर में आयरन (लौह) या थायरॉयड हार्मोन का भी स्तर कम हो, तो ठंड लगने की समस्या बढ़ सकती है।

विटामिन D, बी12, सी, ई की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं

विटामिन D

विटामिन D हड्डियों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है और इसे सूरज की रोशनी से भी प्राप्त किया जा सकता है।

मछली: सैल्मन, सार्डिन, और मैकेरल जैसे ताजे मछली के टुकड़े।

अंडे: अंडे की जर्दी में विटामिन D होता है।

दूध और दही: कई तरह के दूध और दही में विटामिन D को ऐड किया जाता है।

विटामिन B12

विटामिन बी12 की कमी से शरीर में थकान, कमजोरी, और रक्ताल्पता हो सकती है।

मांस और मछली: चिकन, बीफ, मटन, और मछली जैसे सैल्मन, टूना।

दूध और दूध उत्पाद: पनीर, दही, और दूध में भी बी12 होता है।

अंडे: विटामिन B12 का अच्छा स्रोत।

इसके अलावा आप सोया, टोफू और कुछ सीरियल्स का भी सेवन कर सकते हैं। ये भी विटामिन बी12 का बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं।

Disclaimer: इस आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स केवल आम जानकारी के लिए हैं। सेहत से जुड़े किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने अथवा अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने या किसी भी बीमारी से संबंधित कोई भी उपाय करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।पर्दाफाश न्यूज़ किसी भी प्रकार के दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।