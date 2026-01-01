Health Tips : हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है अखरोट, जानिए किन 7 लोगों को इससे बनानी चाहिए दूरी

  1. हिन्दी समाचार
अक्सर हम लोगों को लगता है की हर ड्राइ फ्रूट्स सबके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं की ऐसा बिलकुल भी नहीं  है। आज हम ऐसे ही एक ड्राइ फ्रूट के बारे में बताएँगे  जिसके बारे में  जानने के बाद आप सोच समझकर खाएँगे।  अखरोट को सुपरफूड माना जाता है, क्योंकि इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन और कई विटामिन व मिनरल्स पाए जाते हैं। यह दिमाग को तेज करता है, दिल की सेहत को मजबूत बनाता है और स्किन को भी ग्लोइंग रखता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

लेकिन हर फूड हर किसी के लिए सही नहीं होता। कुछ लोगों के लिए अखरोट नुकसानदेह साबित हो सकता है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में जिन्हें अखरोट खाने से बचना चाहिए।

किन्हें नहीं खाना चाहिए अखरोट?

– नट्स एलर्जी वाले लोग- अगर किसी को नट्स एलर्जी है, तो अखरोट उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसे खाने से खुजली, रैशेज, गले में सूजन, सांस लेने में दिक्कत और गंभीर स्थिति में एनाफाइलैक्सिस का खतरा बढ़ सकता है।

–  पाचन संबंधी समस्या वाले लोग- अखरोट फाइबर से भरपूर होता है, लेकिन ज्यादा खाने से गैस, ब्लोटिंग, पेट दर्द और दस्त की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को इरिटेबल बायल सिंड्रोम या पहले से पाचन कमजोरी है, उन्हें इन्हें बहुत सीमित मात्रा में खाना चाहिए।

–  ब्लीडिंग डिसऑर्डर के मरीज- ओमेगा-3 फैटी एसिड खून को पतला करता है। जिन लोगों को खून जमने में परेशानी है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उन्हें अखरोट से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है।

–  सर्जरी- जिनका ऑपरेशन होना है, उन्हें कम से कम 2 हफ्ते पहले अखरोट खाना बंद कर देना चाहिए। यह खून को पतला कर देता है जिससे सर्जरी के दौरान खून का बहाव ज्यादा हो सकता है और जटिलताएं बढ़ सकती हैं।

–  किडनी स्टोन से पीड़ित लोग- अखरोट में मौजूद ऑक्सलेट्स किडनी स्टोन को बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को पहले से स्टोन की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना अखरोट नहीं खाना चाहिए।

 

