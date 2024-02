Vivek Bindra’s condition is critical: मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की हालत नाजुक, प्रे फॉर विवेक बिंद्रा की अपील

Vivek Bindra’s condition is critical: मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा (Vivek Bindra) की हालत बेहद नाजुक है। यह जानकारी विवेक बिंद्रा के सोशल मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर शनिवार को तस्वीर के साथ पोस्ट शेयर की गई। इस पोस्ट के अनुसार विवेक बिंद्रा (Vivek Bindra) का इलाज गंभीर बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन अब तक उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होने की वजह से उनके लिए प्रे फॉर विवेक बिंद्रा (Pray for Vivek Bindra) की अपील की है।

🙏 Heartfelt Update: Our beloved Dr. Vivek Bindra has been bravely fighting a critical condition in the hospital for a week. Despite his unwavering dedication, he couldn’t shoot 10 Day MBA Session 8 due to health challenges. To our cherished audience, please join us in sending an… pic.twitter.com/M7MOMgxlvZ

— Dr. Vivek Bindra (@DrVivekBindra) February 3, 2024