  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नेपाल सीमा पर गूँजी शांति की आवाज़,बेलहिया में निकली सद्भाव रैली

नेपाल सीमा पर गूँजी शांति की आवाज़,बेलहिया में निकली सद्भाव रैली

नेपाल सीमा पर गूँजी शांति की आवाज़,बेलहिया में निकली सद्भाव रैली

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नेपाल में जेनजी आंदोलन से उपजे तनाव और कर्फ्यू के बीच शुक्रवार सुबह नेपाल-भारत सीमा पर स्थित बेलहिया में एक विशेष शांति और सद्भाव रैली निकाली गई। रैली भैरहवां कस्बे से शुरू होकर सोनौली बॉर्डर तक पहुंची।

पढ़ें :- जनता 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का बना चुकी है मन, बस प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रिय, सतर्क और सावधान रहना होगा: अखिलेश यादव

रैली का नेतृत्व लुंबिनी प्रेस क्लब, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुंबिनी प्रदेश, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, चैंबर ऑफ कॉमर्स, नेपाल भंसार एजेंट संघ और सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रा० लि० सहित कई संगठनों ने किया। बड़ी संख्या में व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और स्थानीय नागरिक इसमें शामिल हुए।

प्रतिभागियों के हाथों में “शांति बनाए रखें”, “भाईचारा ज़िंदाबाद” और “सद्भाव से ही समाधान” लिखे पोस्टर थे। लोगों ने अपील की कि कोई भी अफवाहों और उकसावे में न आए और हर हाल में क्षेत्र की अमन-चैन बनाए रखे।

स्थानीय नागरिकों ने कहा कि संवाद और सौहार्द ही किसी भी संकट का स्थायी समाधान है। रैली ने साबित किया कि जनता चाहे तो समाज में शांति और एकता को मजबूती से कायम रखा जा सकता है।

पढ़ें :- सीमा हैदर जैसा मामला फिर आया सामने, निकाह कर आठ माह से बिना वीजा भारत में रह रही थी युवती, पुलिस ने किया गिरफ्तार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नेपाल सीमा पर गूँजी शांति की आवाज़,बेलहिया में निकली सद्भाव रैली

नेपाल सीमा पर गूँजी शांति की आवाज़,बेलहिया में निकली सद्भाव रैली

जनता 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का बना चुकी है मन, बस प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रिय, सतर्क और सावधान रहना होगा: अखिलेश यादव

जनता 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का बना चुकी है...

सीमा हैदर जैसा मामला फिर आया सामने, निकाह कर आठ माह से बिना वीजा भारत में रह रही थी युवती, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सीमा हैदर जैसा मामला फिर आया सामने, निकाह कर आठ माह से...

स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचारी और मुकेश का करीबी 'स्टोरकीपर' अफसरों पर है भारी, दयाशंकर सिंह से लेकर केतकी सिंह ने की है शिकायत

स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचारी और मुकेश का करीबी 'स्टोरकीपर' अफसरों पर है...

भैरहवा भंसार कार्यालय में मैन्युअल प्रक्रिया से शुरू हुआ काम

भैरहवा भंसार कार्यालय में मैन्युअल प्रक्रिया से शुरू हुआ काम

निक्की हत्याकांड पति सहित चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट में रखा तथ्य जमानत मिलने पर गवाहों को करेंगे प्रभावित

निक्की हत्याकांड पति सहित चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट में...