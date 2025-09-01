  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Vote Adhikar Yatra : हेमंत सोरेन, बोले- बिहार चुनाव पूरे देश की दिशा तय करेगा, विपक्ष को ईडी, सीबीआई से डराया जा रहा है

Vote Adhikar Yatra : हेमंत सोरेन, बोले- बिहार चुनाव पूरे देश की दिशा तय करेगा, विपक्ष को ईडी, सीबीआई से डराया जा रहा है

वोटर अधिकार यात्रा के 16 वें दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि साल 2014 में कुछ चालाक-चतुर लोगों ने सत्ता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि अगर आज नहीं चेते तो काफी परेशानियां होंगी। भारत देश में आजादी के बाद से जितने लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग साल 2014 से अब तक मर चुके हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। वोटर अधिकार यात्रा के 16 वें दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि साल 2014 में कुछ चालाक-चतुर लोगों ने सत्ता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि अगर आज नहीं चेते तो काफी परेशानियां होंगी। भारत देश में आजादी के बाद से जितने लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग साल 2014 से अब तक मर चुके हैं। जब-जब हमने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है हमने जीत पाई है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज एनडीए की सरकार फूट डालो, राज करो की नीति पर काम कर रही है। विपक्ष को ईडी, सीबीआई के दम पर लोगों को डराया जा रहा है।

पढ़ें :- Voter Adhikar Yatra : तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले-फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में चाहते हैं, ये नहीं चलेगा

‘वोट चोरी’ आज से नहीं चल रही है बल्कि कई सालों से चल रही है। आज उन लोगों का पर्दाफाश आपने सामने किया जा रहा है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को बचाने का संकल्प है। हमलोग विपक्ष की तरफ से लगातार साजिशकर्ताओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। मुझे जेल से ही लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि यहां पर जिस तरह से विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण किया गया है वो बेहद ही विचित्र है। अगर उनमें हिम्मत है तो वो गद्दी छोड़ कर फिर से रिवीजन कराएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vote Adhikar Yatra : हेमंत सोरेन, बोले- बिहार चुनाव पूरे देश की दिशा तय करेगा, विपक्ष को ईडी, सीबीआई से डराया जा रहा है

Vote Adhikar Yatra : हेमंत सोरेन, बोले- बिहार चुनाव पूरे देश की...

चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी दुर्भाग्यपूर्ण- सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी दुर्भाग्यपूर्ण- सुप्रीम...

Voter Adhikar Yatra : तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले-फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में चाहते हैं, ये नहीं चलेगा

Voter Adhikar Yatra : तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर बड़ा हमला,...

देवरिया रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को लाठी- डंडे से पीटा, देखे वीडियो

देवरिया रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को लाठी- डंडे से...

फिर हुई पाकिस्तान की बेईज्जती, वीडियो हुआ वायरल

फिर हुई पाकिस्तान की बेईज्जती, वीडियो हुआ वायरल

इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ​एमएलसी पद के लिए नामित, कई दिग्गज क्रिकेटर कप्तानी में खेले

इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ​एमएलसी पद के लिए नामित, कई...