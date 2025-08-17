  1. हिन्दी समाचार
  3. Voter Adhikari Yatra : राहुल बोले-EC ने जादू से महाराष्ट्र में पैदा किए 1 करोड़ वोटर, चुनाव आयोग, RSS-BJP संविधान मिटाने की कर रहे हैं कोशिश

कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) रविवार को जनता संबोधित करते हुए आपका मूड कैसा है? यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज बीजेपी संविधान को बिगाड़ने की कोशिश कर रही। जहां चुनाव होता है बीजेपी जीतती है। एकजुट पोल हमारी जीत बताती है अचानक बीजेपी जीत जाती है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

सासाराम। कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) रविवार को जनता संबोधित करते हुए आपका मूड कैसा है? यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज बीजेपी संविधान को बिगाड़ने की कोशिश कर रही। जहां चुनाव होता है बीजेपी जीतती है। एकजुट पोल हमारी जीत बताती है अचानक बीजेपी जीत जाती है। जांच में पता चला निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में 1 करोड़ नया वोटर पैदा कर दिया। बीजेपी को सारा नया वोट मिला जाता है। कर्नाटक जांच शुरू किया तो बड़ा खुलासा हुआ। एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुआ। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जादू से एक करोड़ मतदाता हुआ पैदा। जहां भी नए वोटर आया, वहां बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी के नए वोटरों का वोट मिली। ECI ने वीडियो फुटेज नहीं दिखाया।

पढ़ें :- EC चुनाव लड़वाना छोड़ खुद लड़ ले चुनाव, न बोले BJP की भाषा : कन्हैया कुमार

आखिर भाजपा हर चुनाव कैसे जीत जाती है? 

राहुल गांधी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे।रा हुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी-आरएसएस (RSS-BJP) पूरे देश में संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही हैं। जहां देखो चुनाव होता है। ये जीतते हैं। हमने थोड़ी सी जांच की तो पता चला कि ईसी ने जादू से महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ वोटर पैदा कर दिए। जहां भी नए वोटर आए वहां बीजेपी का गठबंधन जीता है। बीजेपी को सारे नए वोटरों के वोट मिले- हमने शिकायत की है। कनार्टक में हमने जांच शुरु की सारे रिकॉर्ड की तुलना की है।

राहुल ने कहा ईसी ने मुझसे एफिडेविट मांगा है। बीजेपी से नहीं मांगते- कहते हैं कि जो डाटा रखा उसका एफिडेविट दो। हमने सीसीटीवी – वीडियोग्राफी मांगी तो मना कर दिया। लोकसभा – विधानसभा के वोट चोरी किए जा रहे हैं। ये वोटरों को काट कर बिहार में वोट चोरी- चुनाव चोरी करने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। बिहार की जनता भी ऐसा नहीं करने देगी। जो ईसी कर रहा है वो पूरे देश को पता है। हमने सबको दिखा दिया कि ईसी चोरी कैसे कर रहा है। हम इनकी चोरी पकड़ कर जनता को दिखाने जा रहे हैं। पीएम मोदी जातीय जनगणना सही तरीके से नहीं करने वाले हैं। SIR की जो सच्चाई है। पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं।

आपका वोट हो रहा है चोरी

पढ़ें :- 'वोट चोरी' के आरोपों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया खारिज, बोले- हमारे लिए न कोई पक्ष, न ही विपक्ष, बल्कि सभी हैं समकक्ष

राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और NDA अरबपतियों के साथ सरकार चलाते हैं। आप वोट डालते हैं, आपका वोट चोरी किया जाता है और आपका सारा पैसा 5-6 अरबपतियों को दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि BJP और चुनाव आयोग पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव चोरी कर रहे हैं।अब ये SIR से बिहार का चुनाव चोरी करना चाहते हैं. BJP और चुनाव आयोग जान ले- हम बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे।

हम आरक्षण में 50 फीसदी की दीवार तोड़ेंगे : राहुल

राहुल ने कहा कि हमने संसद में कहा- हमें देश में जातिगत जनगणना करवानी है, साथ ही आरक्षण में 50 फीसदी की दीवार को तोड़ना है। BJP और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर कह दिया कि वे जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सही जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी और INDIA गठबंधन जातिगत जनगणना करवाएगी और आरक्षण में 50 फीसदी की दीवार तोड़ेगी।

